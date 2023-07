Intershop Holding AG / Schlagwort(e): Immobilien

Intershop beendet Verkaufsverhandlungen für Immobilienobjekt



14.07.2023 / 18:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



14. Juli 2023 Ad hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 KR Intershop hat am 3. März 2023 mitgeteilt, von einem renommierten, solventen Interessenten ein Angebot zum Erwerb eines Immobilienobjekts erhalten zu haben. Dieses Kaufangebot hat sich nicht bestätigt und die Verhandlungen wurden beendet. Kontakt Ernst Schaufelberger, Präsident des Verwaltungsrats,

Telefon +41 44 544 10 70 Unternehmensporträt Intershop ist ein an der SIX Swiss Exchange kotiertes und in der Schweiz tätiges Immobilienunternehmen, das vorwiegend in kommerzielle Liegenschaften investiert. Das Portfolio am 31.12.2022 umfasste 49 Liegenschaften mit einer vermietbaren Fläche von rund 517’000 m² und einem Marktwert von rund 1.4 Milliarden Schweizerfranken. Intershop investiert vornehmlich im Wirtschaftsraum Zürich, im Genferseegebiet und entlang der Hauptverkehrsachsen. Das Portfolio kombiniert hohe Ertragskraft und Sicherheit dank nutzungsgemässer und geografischer Diversifikation mit einem beachtlichen Mehrwertpotenzial in den entwicklungsfähigen Liegenschaften. Agenda 22.08.2023 Publikation Halbjahresbericht 2023 mit Online-Präsentation für Medienvertreter und Finanzanalysten 27.02.2024 Publikation Geschäftsbericht 2023 mit Medien- und Finanzanalystenkonferenz 27.03.2024 61. ordentliche Generalversammlung Download Ad hoc-Mitteilung (PDF) Ad hoc announcement, English version (PDF)

Ende der Adhoc-Mitteilung