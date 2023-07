TAG IMMOBILIEN - Ist das ein Boden?

TAG Immobilien AG - WKN: 830350 - ISIN: DE0008303504 - Kurs: 9,358 € (XETRA)

Die Aktie von TAG Immobilien markierte im August 2021 ein Mehrjahreshoch bei 29,37 EUR. Danach setzte die Aktie zu einer dynamischen Abwärtsbewegung an, die sie im Oktober 2022 auf die Unterstützung bei 5,61 EUR führte.

Auf dieser Unterstützung lief der Wert monatelang volatil seitwärts. In der Spitze kletterte er dabei auf 8,99 EUR. Diese Spitze attackierte die Aktie in den letzten beiden Wochen. In der letzten Woche gelang der Ausbruch mit einer langen weißen Kerze. Damit hat die Aktie einen Doppelboden vollendet.

Da geht noch einiges

Die Aktie von TAG Immobilien kann in den nächsten Tagen und Wochen weiter ansteigen. Aus dem Doppelboden ergibt sich ein rechnerisches Ziel bei 15,05 EUR. Dieses Ziel liegt im Bereich des Abwärtstrends seit August 2021 und dem EMA 200 (Wochenbasis).

Sollte der Wert allerdings unter das Tief vom 26. Juni bei 7,75 EUR abfallen, wäre die Bodenformation aufgebrochen. In diesem Fall könnte es erneut zu Abgaben gen 5,61 EUR kommen.

Fazit: Das Chartbild der Aktie von TAG Immobilien ist auf Sicht von einigen Wochen bullisch. Die Aktie kann deutlich über 50 % zulegen.

