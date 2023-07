Bank of America: Nach Zahlen Chance auf Trendwechsel

Bank of America (BoA) hat im zweiten Quartal ihren Gewinn um knapp ein Fünftel auf 7,4 Mrd. US-Dollar gesteigert und übertrifft damit die Erwartungen der Analysten. Insgesamt verdiente das Geldinstitut 19 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,88 US-Dollar, Ökonomen gingen im Vorfeld von 0,84 US-Dollar aus. Die Erträge kletterten um 11 Prozent auf 25,2 Mrd. Dollar. Wegen der kräftig gestiegenen Zinsen profitierte BoA überdurchschnittlich und weitete ihren Nettozinsertrag um 14 Prozent auf 14,2 Mrd. US-Dollar aus.

Bullen müssen unbedingt nachlegen

Ein kurzer Blick auf den Kursverlauf der Aktie zeigt einen potenziellen Boden im Bereich einer wichtigen Horizontalunterstützung um 29,00 US-Dollar, um diesen allerdings nachhaltig abzuschließen und damit eine Trendwende einzuleiten, bedarf es weitere Anstrengungen bullischer Marktteilnehmer. Im Idealfall wird der 200-Tage-Durchschnitt bei 31,34 US-Dollar auf Wochenschlusskursbasis überwunden, was in der BoA-Aktie im Anschluss Kurspotenzial an 32,89 und darüber 33,84 US-Dollar freisetzen könnte. Ein Verbleib in der bisherigen Handelsspanne bleibt bis 29,00 US-Dollar dagegen als neutral zu bewerten, erst darunter dürften sich weitere Verluste auf 28,10 und womöglich noch 27,59 US-Dollar anschließen.