3M - Trendwendeversuch im Big Picture?

3M Co. - WKN: 851745 - ISIN: US88579Y1010 - Kurs: 103,480 $ (NYSE)

Die 3M-Aktie befindet sich seit 2018 in einem Abwärtstrend. Sie gehörte zu den großen Enttäuschungen im Dow Jones Index, der wieder nahe seines Allzeithochs steht. Die Aktie hingegen notiert so tief wie seit 2013 nicht mehr, als der Ausbruch über die alten Rekordhochs aus 2007 und 2011 gelang. Genau an diesen alten Hochs aus 2007 und 2011 bei 97,00 - 98,19 USD notiert die Aktie jetzt, wir sehen einen Bodenbildungsversuch.

Langfristiger Quartalschart seit 1990 (1 Kerze = 3 Monate):

Stabilisierungsversuch läuft

Bislang machen die Käufer einen guten Job an der zentralen Unterstützungszone. Ein Ausbruchsversuch nach unten hin wurde vereitelt. Bei 104,55 und 107,09 USD liegen jetzt wichtige Hürden. Gelingt ein Ausbruch darüber, entstehen kleine Kaufsignale. Bei knapp 112 USD liegt dann der mittelfristig relevante Kreuzwiderstand.

Erst oberhalb von 112 USD würden größere Kaufsignale entstehen, dann wäre Platz für eine größere Aufwärtsbewegung bis 130 und 134 USD.

Auf der Unterseite wäre ein nachhaltiges Abrutschen unter 97 USD kritisch zu werten. Wird anschließend auch das Jahrestief unterschritten, droht eine Fortsetzung des übergeordneten Abwärtstrends.

Fazit: Die 3M-Aktie ist als großer Underperformer in einem starken Abwärtstrend gefangen. Allerdings läuft ein bislang konstruktiver Stabilisierungsversuch an einem wichtigen Unterstützungsbereich, weshalb durchaus Turnaround-Fantasien aufkommen. Noch fehlen charttechnische Signale durch das Überwinden wichtiger Hürden, erst mit diesen besteht begründete Hoffnung auf einen Aufschwung. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die bullischen Prognosepfeile im Chart lediglich Wunschdenken.

3M wird am kommenden Dienstag die Quartalszahlen bekanntgeben. Dieses Ereignis könnte für größere Kursausschläge in beide Richtungen sorgen!

3M Co.

Auch interessant:

(© stock3 2023 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)