Die meistgehandelten Produkte: Shorts mit hohem Hebel auf DAX®

Der DAX® bewegt sich seitwärts. Marktteilnehmer kaufen Zertifikate mit hohem Hebel afu den deutschen Leitindex, der Großteil der meistgehandelten Produkte ist diesbezüglich auf der Short-Seite.

Bei den Einzeltiteln sind Call-Positionen auf die Tech-Werte Tesla Inc., der nach enttäuschenden Zahlen einen moderaten Kursverlust verkraften musste, und ASML Holding N. V. gefragt.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Put HR8KZS 4,01 16135,00 Punkte 16507,208358 Punkte 40,19 Open End DAX ® Call HC822R 3,83 16135,00 Punkte 15791,593571 Punkte 42,20 Open End DAX ® Put HR6DLR 4,47 16135,00 Punkte 16555,145172 Punkte 36,15 Open End NASDAQ-100 ® Call HC5NRG 24,80 15826,352321 Punkte 12923,635715 Punkte 5,64 Open End DAX ® Put HC7K4M 2,24 16135,00 Punkte 16349,17155 Punkte 71,97 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 20.07.2023; 11:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Put HC7RFM 1,65 16150,97 Punkte 15900,00 Punkte 98,84 22.08.2023 DAX ® Call HC7REY 1,65 16150,97 Punkte 16400,00 Punkte 96,49 22.08.2023 DAX ® Put HC7H5U 1,62 16150,97 Punkte 16000,00 Punkte 100,06 15.08.2023 Tesla Inc. Call HC853A 1,61 282,595 USD 300,00 USD 8,59 13.09.2023 ASML Holding N. V. Call HC4UCY 1,48 627,30 EUR 660,00 EUR 42,72 13.09.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 20.07.2023; 11:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag EURO STOXX 50® Short HC0D2V 2,32 4363,40 Punkte 4798,800683 Punkte -5 Open End Deutsche Bank AG Long HC33BG 5,17 10,132 EUR 7,542442 EUR 3 Open End CAC 40® Short HC0D1R 4,67 7356,25 Punkte 8060,125594 Punkte -5 Open End DAX ® Short HC5DR2 1,75 16153,00 Punkte 16645,302651 Punkte -15 Open End Deutsche Bank AG Long HC1RXZ 5,37 10,132 EUR 8,547693 EUR 4 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 20.07.2023; 12:00 Uhr

