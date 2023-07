Biotech-Firma Idorsia will mehr als ein Drittel der Stellen streichen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Die Schweizer Biotech-Firma Idorsia startet ein Sparprogramm und plant einen massiven Stellenabbau.

Bis zu 500 Arbeitsplätze könnten wegfallen, hauptsächlich in der Forschung und Entwicklung und den damit verbundenen Unterstützungsfunktionen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Weltweit beschäftigt Idorsia rund 1300 Mitarbeitende. Mit den Maßnahmen, die bis Jahresende umgesetzt werden sollen, solle der Geldverbrauch (Cash-Burn) halbiert werden. "Aufgrund der schwierigen finanziellen Situation von Idorsia, die auf geringere als erwartete Produktverkäufe und ein schwieriges globales finanzielles Umfeld zurückzuführen ist, muss das Unternehmen die Investitionen in Forschung und Entwicklung erheblich reduzieren", erklärte die Firma.

Idorsia kämpft mit einem schleppenden Verkauf seines Schlafmittels Quviviq. Um sich dringend benötigten finanziellen Spielraum zu verschaffen, verkaufte das Unternehmen jüngst sein operatives Geschäft in der Region Asien-Pazifik für 400 Millionen Dollar an die japanische Sosai Group.

