ROUNDUP: Tui setzt wegen der Waldbrände auf Rhodos zusätzliche Flugzeuge ein

HANNOVER (dpa-AFX) - Wegen der Waldbrände auf Rhodos in Griechenland setzt der Reisekonzern Tui eigenen Angaben nach zusätzliche Flugzeuge ein, um Urlauber in ihre Heimatländer zu bringen. Sechs zusätzliche Maschinen brachten Gäste aus Deutschland und dem Vereinigten Königreich am Montagmorgen nach Hause, wie Tui mitteilte. Für die Nacht auf Dienstag war ein weiterer Flug nach Dänemark angekündigt. "Unsere Kolleginnen und Kollegen sind weiterhin rund um die Uhr im Einsatz, um die betroffenen Gäste zu unterstützen", sagte Thomas Ellerbeck, der bei Tui unter anderem für die Konzernkommunikation zuständig ist.

Am Abend teilte der Reisekonzern mit, bis einschließlich Freitag (28. Juli) keine Gäste auf die Insel zu bringen. Die geplanten Flüge finden demnach aber statt, um Gäste wieder nach Deutschland zurückzubringen. Gäste mit Buchungen, deren Urlaub in den kommenden Tagen bis einschließlich Sonntag (30. Juli) beginnt, könnten kostenlos auf andere Ziele umbuchen oder ihre Reise stornieren. Alle Buchungen von Tui Reisen in den südöstlichen Teil der Insel werden darüber hinaus bis einschließlich Sonntag storniert. Gäste, die in den kommenden vier Wochen eine Reise in den südöstlichen Teil der Insel gebucht haben, können gebührenfrei auf eine andere Tui-Destination umbuchen, hieß es.

Seit Samstag wurden auf Rhodos wegen großer, unkontrollierter Waldbrände zahlreiche Dörfer und Hotels geräumt. Am Sonntag hatte Tui den Angaben nach etwa 39 000 Gäste auf Rhodos, von denen 7800 von der Situation betroffen waren./lkm/DP/he