Aixtron: Die Nachfrage nach Spitzentechnologie dürfte ungebrochen sein!

Am 27.07.2023 gewährt Aixtron einen Einblick in die jüngste Geschäftsentwicklung. Der Fokus wird sich einmal mehr auf die zuletzt fehlenden Exportlizenzen für fertige Anlagen richten. Die Nachfrage nach den Lösungen dürfte hingegen ungebrochen sein. Zudem steht die Aktie vor einem massiven Kaufsignal.

Mit den Maschinen zur Herstellung von Verbindungshalbleitern bedient man gleich mehrere Wachstumsmärkte

Aixtron ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Mit Sitz in Herzogenrath und Niederlassungen weltweit, darunter in Asien, den USA und Europa, bietet das Unternehmen innovative Lösungen für die Herstellung von leistungsstarken Bauelementen in verschiedenen Hightech-Anwendungen an. Dank ihrer Halbleitermaterialien sind ihre Produkte in den Bereichen LED- und Displaytechnologie, Datenübertragung, Energiemanagement und -umwandlung sowie vielen anderen Technologien gefragt und vielseitig einsetzbar. Vor allem die Anlagen zur Herstellung von Elektronikchips auf Basis von Galliumnitrid (GaN) und Siliziumkarbid (SiC) erfreuen sich einer steigenden Beliebtheit.

