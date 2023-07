CHEVRON - Kleiner Ausbruch vor den Zahlen

Chevron Corp. - WKN: 852552 - ISIN: US1667641005 - Kurs: 162,560 $ (NYSE)

Die Chevron-Aktie markierte im November 2022 ihr aktuelles Allzeithoch bei 189,68 USD. Diesem Hoch näherte sich die Aktie im Januar 2023 noch einmal stark an, dreht aber knapp darunter nach unten ab. Sie fiel dabei fast auf das Aufwärtsgap aus dem Oktober 2022 zwischen 146,44 und 148,30 USD zurück.

Ab Mai 2023 lief der Wert mehrere Wochen knapp oberhalb dieses Gaps seitwärts und scheiterte mit kleinen Rallyversuchen am EMA 50 (Wochenbasis). Dieser EMA 50 verläuft aktuell bei 160,01 USD. In der laufenden Woche kommt es zum Ausbruch über diesen EMA. Viel Dynamik entwickelt der Wert dabei aber nicht. Am 28. Juli kommen die nächsten Quartalszahlen.

Rally deutet sich an

Sollte die Chevron-Aktie den Ausbruch über den EMA 50 (Wochenbasis) auch nach den Zahlen halten können, dann bestünde die Chance auf eine Rally. Diese könnte zu Kursgewinnen an das Allzeithoch oder sogar an eine langfristige obere Trendbegrenzung bei aktuell 203,80 USD führen.

Sollte der Wert aber wieder unter den EMA abfallen, müsste mit einem Gapclose oder sogar mit einem Rückfall auf ein altes Rekordhoch aus dem Jahr 2014 bei 135,10 USD gerechnet werden.

Fazit: Die Chevron-Aktie verschafft sich vor den Zahlen eine gute Ausgangsbasis für eine Rally.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)