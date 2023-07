Coca-Cola hebt Wachstumsprognose an - Zweites Quartal schlägt Erwartungen

ATLANTA (dpa-AFX) - Coca-Cola hegt höhere Erwartungen für das laufende Jahr. Bereinigt um Währungs- und Übernahmeeffekte soll der Umsatz dieses Jahr jetzt acht bis neun Prozent zulegen, teilte der US-Getränkekonzern am Mittwoch bei der Vorlage der Quartalszahlen in Atlanta mit. Bislang war das Management von sieben bis acht Prozent Umsatzplus im Vergleich zu 2022 ausgegangen. In den drei Monaten bis Ende Juni erwirtschaftete Coca-Cola mit 12 Milliarden US-Dollar (rund elf Mrd Euro) Umsatz gut sechs Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum - aus eigener Kraft habe das Plus elf Prozent betragen. Ein Großteil des Anstiegs geht auf höhere Preise zurück. Der Gewinn kletterte um rund ein Drittel auf etwas mehr als zweieinhalb Milliarden Dollar. Umsatz und Ergebnis übertrafen die Erwartungen der Analysten. Die Aktie legte vorbörslich zwei Prozent zu./lew/zb