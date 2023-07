Puma: Chancen auf Erholung steigen

Puma erzielt im zweiten Quartal einen Umsatz von 2,1 Mrd. Euro und traf damit genau die Analystenprognose, der währungsbereinigte Umsatz legte um 11,1 Prozent zu, die Bruttomarge fiel aber auf 44,8 Prozent. Das EBIT lag bei 115 Mio. Euro, der Nettogewinn verringerte sich allerdings auf 55 Mio. Euro. Zwar bestätigte das Unternehmen die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2023, fügte allerdings hinzu, dass eine weiter positive Entwicklung in China eine Anpassung des Ausblicks erforderlich machen könnte.

Boden vorm Abschluss

Der Blick auf den bisherigen Kursverlauf zeigt die Puma-Aktie nach Verlassen eines mittelfristigen Abwärtstrends zu Beginn dieses Jahres das Papier weiterhin in einer groben Seitwärtsphase zwischen 41,32 und 67,34 Euro. Aktuell steuert die Puma-Aktie den für ein Folgekaufsignal notwendigen Triggerbereich um 60,00 Euro an, erst oberhalb dessen werden Zugewinne an die Jahreshochs von 67,34 Euro und darüber 72,64 Euro erwartet. Ein vollständiger Abschluss der Bodenbildungsphase könnte im Anschluss Kurspotenzial sogar an 80,00 Euro freisetzen. Geht es dagegen unerwartet mit dem Wertpapier unter 51,30 Euro talwärts, müssten zeitnahe Abschläge auf 49,81 und womöglich noch 47,47 Euro eingeplant werden. Technisch befindet sich Puma derzeit allerdings auf neutralem Gebiet.