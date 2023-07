Vom Underdog zum Überflieger: Diese Aktien rocken die Börse!

An der Börse gibt es manchmal Geschichten, die uns zum Staunen bringen. Zum Beispiel die Geschichte vom Underdog, der zum Überflieger wird.

Der Begriff „Underdog“ beschreibt ein Unternehmen, das anfangs wenig bekannt oder erfolgreich war und im Schatten der etablierten Marktteilnehmer stand. Die Chancen schienen aussichtslos. Ein Kampf wie David gegen Goliath, bei dem am Ende der Schwächere gewinnt.

Zwei Unternehmen, die diese Entwicklung eindrucksvoll illustrieren, sind On Holding (WKN: A3C20K) und Shopify (WKN: A14TJP). Beide Aktien haben in den letzten Jahren eine bemerkenswerte Performance hingelegt und sind zu wahren Börsenstars geworden. Hintergrund ist ihre phänomenale operative Entwicklung, die sich in starkem Wachstum niederschlägt.

On Holding: die bessere Nike?

Der Schweizer Sportartikelhersteller On Holding verkörpert genau dieses Bild. Noch vor wenigen Jahren war On Holding ein kleines Start-up-Unternehmen, das Laufschuhe mit der innovativen CloudTec-Sohle entwickelte. Dabei handelt es sich um ein einzigartiges Dämpfungssystem mit Schweizer Technologie. Am Anfang wurden zerschnittene Gartenschläuche unter einem Turnschuh geklemmt. Niemand glaubte an das Produkt, dessen Markt von Nike (WKN: 866993) und Adidas (WKN: A1EWWW) dominiert wird.

Doch das Unternehmen hat hart gearbeitet, sein Produkt kontinuierlich verbessert und sich beharrlich auf dem hart umkämpften Markt behauptet. Heute sind die Sneaker von On Holding die heißesten Treter im Turnschuhmarkt und werden meist für dreistellige Beträge verkauft. Trotz der hohen Preise sind die Sportschuhe begehrt wie kein anderes Paar.

Shopify: Mini-Amazon bald größer als Amazon?

Ähnliches gilt für das kanadische E-Commerce-Unternehmen Shopify. Als es 2006 gegründet wurde, galt es als David gegen die Goliaths des Online-Handels. Doch Shopify hat sich als zuverlässige und flexible E-Commerce-Plattform etabliert, die es Händlern weltweit ermöglicht, ihre Produkte einfach und effizient online zu verkaufen.

Als SaaS-Plattform spezialisierte sich Shopify zunächst auf Kleinstunternehmen und als Full-Service-Dienstleister für Händler mit wenig IT-Kenntnissen. Mittlerweile erkennen aber auch immer mehr Großunternehmen die Vorteile, die ihnen Shopify bietet. Diese gehen über den reinen Betrieb eines Onlineshops hinaus. So werden auch Logistik, Marketing-, Payment- und Analysetätigkeiten übernommen.

Kein Wunder, dass immer mehr Händler die Vorteile nutzen und zur Anti-Amazon wechseln, die für mehr Fairness stehen könnte. Heute besitzt Shopify in den USA den zweitgrößten Marktanteil hinter Amazon. Allerdings ist der Abstand noch relativ groß. Langfristig könnte sich das ändern, denn die Kanadier setzen voll auf Wachstum.

Das Erfolgsgeheimnis

Angesichts der großen Erfolge der Underdogs stellt sich die Frage, was diese beiden Unternehmen zu wahren Überfliegern gemacht hat. Nun, es sind vor allem ihre Wachstumschancen und ihre Fähigkeit, von wichtigen Megatrends zu profitieren.

So hat sich On Holding das weltweite Fitness- und Gesundheitsbewusstsein zunutze gemacht und sich als Anbieter von hochwertigen Laufschuhen positioniert. Ähnlich wie bei Birkenstock ist die ursprüngliche Kernidee hinter dem Produkt ein Gesundheitsthema. Dass damit auch der Grundstein für ein Lifestyle-Produkt gelegt wurde, hat dem Unternehmen zusätzlich einen enormen Aufschwung beschert.

Shopify hingegen profitiert stark vom E-Commerce-Boom und der Dominanz von Amazon (WKN: 906866). Viele Händler sehen in dem Online-Anbieter aus Seattle (Washington, USA) jemanden, der seine Marktmacht missbraucht, weshalb Shopify eine willkommene Alternative darstellt.

Die Digitalisierung hat das Einkaufsverhalten der Konsumenten verändert und den Onlinehandel zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Einzelhandels gemacht. Auch Shopify hat diese Entwicklung frühzeitig erkannt und eine Plattform geschaffen, die es Händlern ermöglicht, ihre Geschäfte einfach online zu eröffnen und zu betreiben. Der Ausbau des eigenen Ökosystems ist Teil der Erfolgsgeschichte, die noch lange nicht zu Ende geschrieben ist.

Ständige Weiterentwicklung

Gemeinsam ist beiden Unternehmen, dass sie ihre Produkte und Dienstleistungen kontinuierlich weiterentwickelt haben. Sie haben in ihren Branchen eine Vorreiterrolle eingenommen. Dies hat nicht nur zu beeindruckenden Wachstumsraten geführt, sondern auch das Vertrauen der Investoren gewonnen, was die Aktienkurse von On Holding und Shopify in den letzten Jahren stark ansteigen ließ.

Auch für die Zukunft sind die Aussichten für beide Unternehmen vielversprechend. Der Fitness- und Gesundheitsmarkt wird voraussichtlich weiter wachsen, da die Menschen zunehmend auf ihre körperliche Verfassung achten. On Holding ist hier gut positioniert, um von dieser Entwicklung zu profitieren.

Shopify wiederum dürfte weiterhin von der fortschreitenden Digitalisierung und dem Trend zum Onlinehandel profitieren. Die globale Reichweite der Plattform und kontinuierliche Innovationen dürften dem Unternehmen helfen, in einem dynamischen Marktumfeld wettbewerbsfähig zu bleiben und sich Amazon anzunähern.

