Nach der wie erwartet ausgefallenen Zinserhöhung in den USA zeichnen sich am Donnerstag für den deutschen Aktienmarkt leichte Gewinne ab. Der X-Dax lässt eine knappe Stunde vor dem Xetra-Start als Indikator für den Leitindex Dax ein Plus von 0,3 Prozent auf 16.180 Punkte erwarten. Damit setzt sich das jüngste Auf und Ab zwischen 16.000 und 16.200 Zählern fort. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Donnerstag 0,5 Prozent höher erwartet.

Zinsentscheidungen im Mittelpunkt

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hatte den Zinsschritt der US-Notenbank Fed im späten Handel am Mittwoch gut weggesteckt und moderat zugelegt. Dieser Vorgabe schließen sich die europäischen Börsen nun an.

Die Fed hob im Kampf gegen die Inflation den Leitzins am Vorabend um weitere 0,25 Prozentpunkte an, was die Märkte bereits eingepreist hatten. Damit liegt der Zins nun in einer Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent. Weitere Maßnahmen wurden nicht ausgeschlossen, sodass laut den Experten der Landesbank Helaba nun entscheidend ist, wie sich Inflation und Wirtschaft entwickeln. Daher dürfte ihnen zufolge ein Fokus auf die heute anstehenden vorläufigen US-Wachstumsdaten für das zweite Quartal liegen und auch auf den Auftragseingängen für langlebige Wirtschaftsgüter in der weltgrößten Volkswirtschaft.

„Im Mittelpunkt des Interesses steht heute aber zweifelsohne die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB), wobei es ebenfalls zu einer Erhöhung um 25 Basispunkte kommen dürfte“, schreiben die Volkswirte der Helaba weiter. Ähnlich wie bei der Fed bleibe jedoch die Frage, ob dann das Ende der Fahnenstange erreicht sei, oder ob es weitere Erhöhungen geben werde. „Die EZB wird sich vermutlich alle Optionen offenhalten, um notfalls nochmals an der Zinsschraube drehen zu können“, lautet ihr Fazit.

Leichte Kursgewinne an der Wall Street

Auf die erneute Leitzinsanhebung in den USA haben die New Yorker Börsen am Mittwoch letztlich nur wenig reagiert. Zwischenzeitlich etwas deutlichere Kursgewinne im Anschluss an die Notenbank-Entscheidung revidierten die Indizes danach größtenteils wieder. Am Ende des Tages stand der Leitindex Dow Jones Industrial 0,23 Prozent höher bei 35.520,12 Punkten.

Die Fed greift im Kampf gegen die Inflation zu einer weiteren Zinserhöhung. Sie hob den Leitzins um weitere 0,25 Prozentpunkte an. Damit liegt er in der Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent. Es ist der höchste Stand seit 22 Jahren. Die elfte Erhöhung binnen 16 Monaten war allgemein erwartet worden.

Kursgewinne in Asien

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag zugelgt. Die elfte Zinserhöhung in den USA binnen 16 Monaten sorgte nicht wirklich für Gegenwind. Diese war allgemein erwartet worden. In Japan legte der Leitindex Nikkei 225 im späten Handel um 0,7 Prozent zu. Der CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, gewann im späten Handel 0,5 Prozent und der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte um 1,4 Prozent zu.

Renten

Bund-Future 133,29 +0,06%\°

Devisen: Euro hält sich vor EZB-Zinsentscheid bei 1,11 US-Dollar

Der Euro hat sich am Donnerstag vor geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) an der Marke von 1,11 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1098 Dollar und damit etwas mehr als am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag noch etwas tiefer auf 1,1059 Dollar festgesetzt.

Nachdem die US-Zentralbank Fed am Mittwochabend ihren Leitzins um weitere 0,25 Prozentpunkte angehoben hat, dürfte es ihr die EZB am Donnerstag gleichtun. Wie bei der Federal Reserve liegt großes Interesse auf dem Kurs im Jahresverlauf. Seit vergangenem Sommer hat die EZB ihren Leitzins kräftig angehoben, um die hohe Inflation einzudämmen. Zunehmend stellt sich daher die Frage, ob und wie weit die Zinsen noch steigen sollen. Zumal die Konjunktur im Währungsraum bereits schwächelt.

Euro/USD 1,1096 0,09

USD/Yen 140,0090 -0,17

Euro/Yen 155,3510 -0,08\°

Ölpreise halten sich bei Drei-Monatshoch

Die Ölpreise haben am Donnerstagmorgen leicht zugelegt und sich in der Nähe ihrer jüngsten dreimonatigen Höchststände gehalten. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September 83,64 US-Dollar. Das waren 72 Cent mehr als am Abend zuvor. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 75 Cent auf 79,53 Dollar.

Auftrieb erhielt der Rohölmarkt zuletzt durch die Aussicht auf eine vorsichtigere Gangart der US-Zentralbank Federal Reserve (Fed). Sie hob ihren Leitzins am Mittwochabend zwar weiter an, machte den künftigen Kurs aber stark von der konjunkturellen Entwicklung abhängig. Einige Notenbankexperten halten es sogar für möglich, dass die Zeit steigender Zinsen in den USA vorerst beendet ist.

Der Inflationskampf der US-Währungshüter stellt für den Erdölmarkt seit längerem eine hohe Belastung dar. Steigende Zinsen gehen in der Regel mit schwächerem Wirtschaftswachstum einher, was meist eine geringere Energienachfrage nach sich zieht. In den vergangenen Wochen haben sich die Ölpreise jedoch etwas erholen können, weil große Förderländer wie Saudi-Arabien oder Russland ihr Angebot deutlich verringert haben

Brent 83,71 0,79 USD

WTI 79,64 0,86 USD\°

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 41 (49) EUR - 'BUY'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR VARTA AUF 22 (25) EUR - 'HOLD'

- CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR DWS AUF 31,60 (30) EUR - 'NEUTRAL'

- CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 76 (72) EUR - 'OUTPERFORM'

- JPMORGAN HEBT DWS AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 38,60 (34) EUR

- SOCGEN SENKT ZIEL FÜR MTU AUF 211 (248) EUR - 'HOLD'

- WDH/BAADER BANK SENKT COVESTRO AUF 'ADD' (BUY) - ZIEL 53,0 (45,5) EUR

- WDH/JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 56 (55) EUR - 'NEUTRAL'

- WDH/JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 53,50 (53,00) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR META AUF 400 (360) USD - 'BUY'

- WDH/DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR GENERAL ELECTRIC AUF 134 (109) USD - 'KAUFEN'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR EBAY AUF 45 (50) USD - 'HOLD'

- RBC HEBT ZIEL FÜR COCA-COLA AUF 70 (69) USD - 'OUTPERFORM'

- RBC HEBT ZIEL FÜR META AUF 400 (330) USD - 'OUTPERFORM'

- JEFFERIES SENKT ESTEE LAUDER AUF 'HOLD' - ZIEL 190 USD

- JEFFERIES SENKT COTY AUF 'HOLD' - ZIEL 14 USD

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR BOEING AUF 245 (225) USD - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR DANONE AUF 57,50 (55,50) EUR - 'HOLD'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 6300 (6100) PENCE - 'BUY'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR RECKITT AUF 7340 (7640) PENCE - 'BUY'

- CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR SANTANDER AUF 4,80 (4,70) EUR - 'OUTPERFORM'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 30 (28) EUR - 'OVERWEIGHT'

- KEPLER CHEUVREUX HEBT SGS AUF 'HOLD' - ZIEL 83 CHF

- WDH/BAADER BANK SENKT SULZER AUF 'REDUCE' (ADD) - ZIEL 86 (80) CHF

- WDH/CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR DANONE AUF 57 (55) EUR - 'UNDERPERFORM'

- WDH/CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR RECKITT AUF 6350 (6400) PENCE - 'NEUTRAL'

- WDH/CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 6600 (6800) PENCE

- WDH/DZ SENKT FAIREN WERT FÜR ESSILORLUXOTTICA AUF 160 (165) EUR - 'VERKAUFEN'

- WDH/JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR MICHELIN AUF 24 (22) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- WDH/JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 5440 (5390) PENCE - 'UNDERWEIGHT'

- WDH/RBC HEBT ZIEL FÜR STELLANTIS AUF 22 (20) EUR - 'OUTPERFORM'

Termine Unternehmen

02:00 KOR: Samsung, Q2-Zahlen (detailliert)

06:00 CHE: Bucher, Halbjahreszahlen

06:30 CHE: Holcim, Halbjahreszahlen

06:30 CHE: VAT, Halbjahreszahlen

06:30 FRA: Schneider Electric, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Roche, Halbjahreszahlen (Call 14.00 h)

07:00 CHE: Vaillant, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Vontobel, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: STMicroelectronics, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Heidelberg Materials, Q2-Zahlen (10.00 h Pk)

07:00 DEU: Siltronic, Q2-Zahlen (10.00 h Analystencall)

07:00 DEU: Mercedes-Benz Group AG, Q2-Zahlen (8.00 Analystencall, 9.15 h Pk)

07:00 DEU: Kion, Q2-Zahlen (13.00 h Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Aixtron, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Wacker Chemie, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 FRA: Air Liquide, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: Renault, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: Safran, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: BNP Paribas, Halbjahreszahlen

07:00 FIN: Kesko, Q2-Zahlen

07:00 NLD: BE Semiconductor Industries, Halbjahreszahlen

07:10 DEU: Elmos Semiconductor, Q2-Zahlen

07:15 CHE: Nestle, Halbjahreszahlen (Call 14.00 h)

07:30 DEU: Befesa, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Nordex, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Drägerwerk, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Volkswagen, Q2-Zahlen (9.00 h Pk)

07:30 ESP: Telefonica, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: EDF, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Faurecia, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Wintershall Dea, Q2-Zahlen

08:00 DEU: LPKF, Halbjahreszahlen

08:00 AUT: Verbund, Q2-Zahlen

08:00 ESP: Repsol, Halbjahreszahlen

08:00 FRA: Totalenergies, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Barclays, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Sage Group, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Shell, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Anglo American, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Relx, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Rentokil Initial, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: BT Group, Q1-Zahlen

08:00 KOR: LG Electronics, Q2-Zahlen

08:20 ESP: Iberdrola, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: Vantage Towers, Hauptversammlung

11:00 DEU: Deutsche Bahn, Halbjahres-Pk

12:00 DEU: Linde, Q2-Zahlen (15.00 h Analystenkonferenz)

12:30 USA: Honeywell International, Q2-Zahlen

13:00 USA: McDonald's, Q2-Zahlen

13:45 USA: AbbVie, Q2-Zahlen

14:00 USA: Mastercard, Q2-Zahlen

17:45 FRA: L' Oréal, Halbjahreszahlen

17:45 FRA: Kering, Halbjahreszahlen

18:00 FRA: Vivendi, Halbjahreszahlen

18:00 ITA: Pirelli, Halbjahreszahlen

19:00 DEU: Vorstellung des Eon Zukunftsindex mit Filip Thon, CEO Eon Deutschland

22:00 USA: T-Mobile, Q2-Zahlen

22:05 USA: Mondelez, Q2-Zahlen

22:10 USA: Intel, Q2-Zahlen

22:10 USA: Ford Motor Co, Q2-Zahlen

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

AUT: Andritz, Q2-Zahlen

BEL: UCB, Halbjahreszahlen

ESP: Ferrovial, Halbjahreszahlen

FRA: Valeo, Q2-Zahlen

FRA: Imerys, Halbjahreszahlen

FRA: Scor, Halbjahreszahlen

GBR: Centrica, Halbjahreszahlen

ITA: Prada, Halbjahreszahlen

ITA: Mediobanca, Jahreszahlen

LUX: ArcelorMittal, Halbjahreszahlen

NLD: Euronext, Halbjahreszahlen

USA: Weyerhaeuser Co, Q2-Zahlen

USA: Baxter International, Q2-Zahlen

USA: Southwest Airlines, Q2-Zahlen

USA: Valero Energy, Q2-Zahlen

USA: Comcast, Q2-Zahlen

USA: Northrop Grumman, Q2-Zahlen

USA: American Tower, Q2-Zahlen

USA: Hershey, Q2-Zahlen

USA: Harley-Davidson, Q2-Zahlen

USA: International Paper, Q2-Zahlen

USA: Northrop Grumman, Q2-Zahlen

USA: Boston Scientific, Q2-Zahlen

USA: Bristol Myers Squibb, Q2-Zahlen

Termine Konjunktur

DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin

08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 08/23

08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen Q2/23

09:00 ESP: Arbeitslosenquote Q2/23

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 06/23

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 07/23

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 07/23

14:15 EUR: EZB Zinsentscheidung (14.45 h Pk)

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 06/23 (vorläufig)

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 06/23 (vorläufig)

14:30 USA: BIP Q2/23 (1. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q2/23 (vorab)

14:30 USA: PCE-Kernrate Q2/23 (vorab)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 06/23

Sonstige Termine

08:30 DEU: BGH urteilt zur Ladenöffnung an Sonntagen im Einzugsgebiet des Flugplatzes Zweibrücken, Karlsruhe

08:30 DEU: BGH urteilt: Können EU-Staaten vor deutschen Gerichten gegen internationale Schiedsverfahren vorgehen?, Karlsruhe

10:00 DEU: Baubeginn eines Konverters von Suedlink mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Leingarten

14:00 DEU: Veranstaltung des Deutschen Instituts für Altersvorsorge zu «Steigt die Betriebsrente, wenn Inflation herrscht?», Berlin

16:45 DEU: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) besucht das Unternehmen Rocket Factory Augsburg, Augsburg

Redaktion onvista/dpa-AFX