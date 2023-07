Eaton kündigt Dividende an

Das Industrieunternehmen Eaton Corporation PLC (ISIN: IE00B8KQN827, NYSE: ETN) schüttet eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 86 US-Cents je Aktie aus, wie am Mittwoch berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 25. August 2023 (Record date: 7. August 2023).

Auf das Jahr hochgerechnet kommen insgesamt 3,44 US-Dollar zur Auszahlung. Beim derzeitigen Börsenkurs von 202,99 US-Dollar (Stand: 26. Juli 2023) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,70 Prozent. Seit dem Jahr 1923 wird eine Dividende bezahlt. Mitte Februar 2023 wurde die Dividende im Vergleich zum Vorquartal (81 US-Cents) um sechs Prozent erhöht.

Eaton Corporation ist ein irisches Industrieunternehmen mit Firmensitz in Dublin und einem Verwaltungszentrum in Cleveland, Ohio. Der Konzern entwickelt und vertreibt Komponenten und Systeme für Mobil- und Industriehydraulik, elektrische Systeme, Energieverteilung sowie Komponenten für Fahrzeuge und Flugzeuge.

Im ersten Quartal (31. März) des Fiskaljahres 2023 betrug der Umsatz 5,48 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 4,84 Mrd. US-Dollar), wie am 2. Mai 2023 berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 638 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 532 Mio. US-Dollar). Es werden über 85.000 Mitarbeiter beschäftigt. Die Zahlen zum zweiten Quartal 2023 werden am 1. August 2023 präsentiert.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 29,33 Prozent im Plus (Stand: 26. Juli 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt 82,23 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de