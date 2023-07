FUCHS - Massiver Einbruch nach den Zahlen bremst Erholungsrally

Fuchs SE Vz - WKN: A3E5D6 - ISIN: DE000A3E5D64 - Kurs: 36,240 € (XETRA)

Fuchs erzielt im 1. Halbjahr einen Umsatz von €1,82 Mrd (VJ: €1,64 Mrd), ein Ebit von €200 Mio (VJ: €180 Mio) und einen Free Cashflow vor Akquisitionen von €164 Mio (VJ: €0). Im Ausblick auf 2023 bestätigt das Unternehmen die Prognose für den Umsatz und das Ebit und erhöht die Prognose für den Free Cashflow vor Akquisitionen auf um €300 Mio (bisher: um €250 Mio).Quelle: stock3 Börsen-Live-Ticker

Das schwierige ökonomische Umfeld in China überschattet eine Reihe positiver Ergebnisse aus den Märkten in Nord- und Südamerika oder auch in Europa, so der Mannheimer Schmierstoffspezialist in einer Pressemitteilung. Die Anleger sehen hier möglicherweise auch das zentrale Argument, die Aktie zumindest vorübergehend zu verkaufen. Aktuell fällt der Kurs auf rund 36,00 EUR und beendet damit die Erholung, die bei 33,12 EUR im Juni ihren Ausgang genommen hatte.

Nach der massiven Rally des zweiten Halbjahres 2022 war die Aktie von Fuchs im März dieses Jahres in eine Korrektur übergegangen, die ihrerseits durch die angesprochene Erholung abgeschwächt worden war. Für einen Ausbruch über die Hochpunkte bei 38,92 und 39,62 EUR und ein damit verbundenes Kaufsignal hat es bis dato nicht gereicht.

Turnaround bei 34,76 bis 35,36 EUR möglich

Doch trotz des Einbruchs könnte sich in den nächsten Wochen eine weitere Aufwärtswelle anschließen, die diese Hürden aus dem Weg räumt und für einen Anstieg bis 41,12 EUR sorgt. Dafür müsste der aktuelle Abverkauf entweder durch eine bullische Rückeroberung der Hürde bei 37,04 EUR gekontert werden.

Oder - und das ist die realistischere Variante - es folgt zwar eine Korrektur bis 35,36 und knapp darunter bis 34,76 EUR, doch auf diesem Niveau greifen die Bullen ein und setzen den übergeordneten Aufwärtstrend fort.

Erst darunter wäre die Verkäuferseite für einige Zeit am Drücker und dürfte für einen Test der zentralen mittelfristigen Unterstützung bei 32,62 EUR sorgen.

Charttechnisches Fazit: Trotz der Verkaufswelle nach den Zahlen hat die Aktie von Fuchs die Chance, mit einer Bodenbildung bei 34,76 bis 35,36 EUR zu überraschen und den Aufwärtstrend des Vorjahres zu reaktivieren.

Fuchs Chartanalyse (Tageschart)

