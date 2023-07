CHEVRON - Goldman Sachs sieht Aktie nach Zahlen bullisch, der Chart auch?

Chevron Corp. - WKN: 852552 - ISIN: US1667641005 - Kurs: 158,870 $ (NYSE)

Die Chevron-Aktie befindet sich seit Monaten in einer Seitwärtsbewegung. Im Rahmen dieser Bewegung kam es am 24. Juli zum Ausbruch über den Abwärtstrend seit 26. Januar 2023.

Nach einem Hoch bei 164,04 USD setzten aber sofort Gewinnmitnahmen ein. Am Freitag gab der Konzern vorbörslich Zahlen bekannt. Die Zahlen fielen gut aus. Das Unternehmen verdiente 3,08 USD je Aktie. Analysten hatten mit 2,98 USD gerechnet. Der Umsatz lag mit 48,9 Mrd. zudem 1,28 Mrd. USD über den Erwartungen. Goldman Sachs reagiert auf diese Zahlen mit einem Buy-Rating und einem Kursziel von 187 USD. Die Börse reagierte am Freitag zunächst mit einem Abschlag. Ein Großteil der Verluste wurde aber wieder aufgeholt. Im Ergebnis verlor der Wert am Freitag 0,49 %. Heute wird die Aktie bei 160,81 USD und damit fast 2USD über dem Schlusskurs vom Freitag getaxt.

Kurzfristige Rally möglich

Die Chevron-Aktie könnte in den nächsten Tagen und Wochen haussieren. Ein Anstieg gen 172,88 USD und später sogar in Richtung Allzeithoch bei 189,68 USD ist möglich. Wichtig ist, dass die Aktie nicht mehr unter das Freitagstief bei 156,51 USD abfällt. Denn ein solcher Rückfall wäre ein Verkaufssignal in Richtung 146,44 USD und sogar 135,10 USD.

Fazit: Die Bullen haben aktuell Vorteile. Eine kurzfristige Rally ist möglich. Das CRV ist auch verlockend.

Chevron - Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)