Die meistgehandelten Produkte: Anleger decken sich nach Allzeithoch des DAX® mit Short-Zertifikaten ein

Der DAX® hat am Vormittag nach dem gestrigen Allzeithoch wieder einen kleinen Schritt zurück gemacht. Die Anleger setzen auf eine Korrektur und kaufen vermehrt verschiedene Short-Zertifikate. Die amerikanischen Leitinidzes bewegen sich im Vorhandel seitwärts.

Die Bayerische Motorenwerke AG fällt am Vormittag trotz einer Anhebung der Prognose deutlich. Die Aktionäre sind besorgt um die Marge im Autosegment. Marktteilnehmer reagieren allerdings mit höherem Volumen auf Zertifikate, welche Long positioniert sind. Außerdem sind die Rheinmetall AG, BASF SE und die TUI AG im Fokus bei den Händlern. Auf die Aktien werden vermehrt Call-Positionen gekauft.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Put HR988R 5,28 16306,50 Punkte 16801,65949 Punkte 31,12 Open End DAX ® Call HC574R 14,95 16306,50 Punkte 14803,591157 Punkte 10,77 Open End DAX ® Put HB0ZNC 6,21 16306,50 Punkte 16896,503581 Punkte 26,52 Open End DAX ® Put HC5P92 3,71 16306,50 Punkte 16642,224991 Punkte 44,07 Open End BASF SE Call HB5J4D 1,36 48,685 EUR 35,323119 EUR 3,60 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 01.08.2023; 12:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Put HC7RFM 0,96 16294,50 Punkte 15900,00 Punkte 171,61 22.08.2023 L’Oréal S.A Call HC6PNA 6,00 416,75 EUR 385,00 EUR 6,98 19.06.2024 TUI AG Call HC7Q4V 1,43 7,308 EUR 7,00 EUR 5,15 13.03.2024 DAX ® Put HC7H64 22,07 16294,50 Punkte 18500,00 Punkte 7,39 18.06.2024 DAX ® Put HC0XS8 1,69 16294,50 Punkte 14500,00 Punkte 96,45 12.12.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 01.08.2023; 12:20 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag BMW AG Long HC3M0Q 7,68 104,06 EUR 83,16641 EUR 3 Open End DAX ® Short HB8ZTY 1,75 16307,00 Punkte 17818,351384 Punkte -6 Open End DAX ® Long HC2C32 12,76 16307,00 Punkte 14805,046194 Punkte 5 Open End DAX ® Short HC01S9 2,73 16307,00 Punkte 18092,616486 Punkte -5 Open End Rheinmetall AG Long HC01KG 7,83 15168 Punkte 12858,149808 Punkte 4 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 01.08.2023; 12:40 Uhr

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de

