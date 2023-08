REDCARE PHARMACY (ehem. Shop Apotheke) - Es wird gekauft, bis der Arzt kommt

Redcare Pharmacy N.V. - WKN: A2AR94 - ISIN: NL0012044747 - Kurs: 118,000 € (XETRA)

Im zweiten Quartal beschleunigte sich das Umsatzwachstum der Online-Apotheke gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 46 %. Absolut erlöste Redcare Pharmacy 420 Mio. EUR. In den ersten sechs Monaten lag das Plus bei 34 % auf 792 Mio. EUR. Ohne Berücksichtigung der Übernahe der Schweizer MediService AG lag das Umsatzwachstum bei 25,4 %.

Auch die Margen zeigten eine Besserung. Die EBITDA-Marge legte um 5,3 Prozentpunkte auf 3,2 % zu. Absolut betrug die Verbesserung 19,4 Mio. EUR. Die Verantwortlichen machten aus einem Minus von 6,1 Mio. EUR also ein Plus von 13,3 Mio. EUR. 800.000 neue Kunden gewann Redcare Pharmacy im Berichtszeitraum, die Gesamtzahl liegt mit 10,1 Mio. nun über der 10-Mio.-Schwelle.

Finanzvorstand Jasper Eenhorst kommentiert: "Wir freuen uns über ein weiteres sehr erfolgreiches Quartal und die anhaltend positive Dynamik. Unsere Wachstumsstory entwickelt sich in allen Ländern kontinuierlich weiter und unsere Kund:innen zeigen sich mit unserem Angebot hoch zufrieden. Dank Effektivität, Effizienz, hoher Kundenbindung und Skaleneffekten konnten wir die operative Marge im Einklang mit unserer Strategie in allen Bereichen deutlich steigern. Aus diesem Grund heben wir unsere Prognose für das Gesamtjahr an."

Prognoseerhöhung für das Gesamtjahr

Aufgrund der sehr guten Gesamtsituation erhöht Eenhorst die Gesamtjahresprognose. So soll das Wachstum mit Rx-Produkten nun bei 20 bis 30 % liegen.Der Gesamtumsatz wird zwischen 1,7 und 1,8 Mrd. EUR erwartet, die EBITDA-Marge zwischen 1,5 und 3 %. Der Free Cashflow könnte im besten Fall mit 20 Mio. EUR positiv ausfallen. Eenhorst nennt aber eine Spanne zwischen -20 und +20 Mio. EUR.

Analysten erwarteten beim Umsatz bislang 1,71 Mrd. EUR und beim EBITDA 29,5 Mio. EUR. Die Schätzung für den Free Cashflow belief sich bislang im Schnitt auf -13,5 Mio. EUR.

Fazit: Redcare Pharmacy ist auf einem guten Weg. Auch scheint die Profitabilität nicht mehr weit entfernt zu sein. Die Aktie ist in diesem Jahr ein klassischer Momentumplay.

Jahr 2022 2023e* 2024e* Umsatz in Mrd. EUR 1,20 1,71 2,21 Ergebnis je Aktie in EUR -4,32 -2,01 -0,52 Gewinnwachstum - - KGV - - - KUV 2,0 1,4 1,1 PEG 1,1 3,1 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

