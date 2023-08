ROUNDUP: Vox erstmals zweitstärkster Privatsender in allen Zuschauergruppen

KÖLN (dpa-AFX) - Der TV-Kanal Vox ist im Juli zum ersten Mal zweitstärkster deutscher Privatsender in allen Zuschauergruppen gewesen. Das berichtete der Medienkonzern RTL am Dienstag. Das gelte "in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen (6,5 Prozent Marktanteil), der 14- bis 49-Jährigen (Marktanteil 7,4 Prozent) und bei den Gesamtzuschauenden (Marktanteil 4,8 Prozent)". Die Quoten werden in Deutschland von der AGF Videoforschung gemessen. Wie der Branchendienst dwdl.de unter Berufung auf AGF-Material berichtete, ließ Vox erstmals überhaupt ProSieben bei den 14- bis 49-Jährigen hinter sich. Diese Gruppe gilt als besonders attraktiv für Werbung.

"Zu verdanken ist der neue Rekord Marktanteilssteigerungen in allen Zielgruppen im Vergleich zum Vormonat und zum Vorjahresmonat, bei den Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren um ganze 0,8 beziehungsweise 0,7 Prozentpunkte, erklärte der RTL-Konzern. Dessen Flaggschiff-Sender RTL ist auf Platz eins unter den Privaten./bok/DP/nas