BVB verpasst Sieg gegen Chelsea - Terzic: 'Auf gutem Weg'

CHICAGO (dpa-AFX) - Borussia Dortmund hat zum Abschluss der US-Tour ein weiteres Erfolgserlebnis nur knapp verpasst. Im Test gegen den FC Chelsea musste sich der Fußball-Bundesligist mit einem 1:1 (0:0) begnügen. Der späte Ausgleich von Mason Burstow (89.) brachte den deutschen Vizemeister vor 48 183 Zuschauern im Soldier Field von Chicago um den Sieg. Neun Minuten zuvor hatte Nationalspieler Marius Wolf für die BVB-Führung gesorgt. Gegen die über weite Strecken überlegenen Engländer kamen mit Marcel Sabitzer, Felix Nmecha und Ramy Bensebaini alle drei bisherigen Neuzugänge zum Einsatz.

BVB-Coach Edin Terzic wertete die Partie im Vergleich zu den Duellen mit San Diego Loyal (6:0) und Manchester United (3:2) als Fortschritt: "Wir sind jetzt zehn Tage unterwegs und haben uns von Spiel zu Spiel gesteigert. Wenn man sieht, was die Jungs investiert haben in den Trainingstagen und den Spielen: großes Kompliment. Es zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind."

Unmittelbar nach dem Test gegen den englischen Club, an dem die Borussia im Champions-League-Achtelfinale (1:0/0:2) der vergangenen Saison gescheitert war, trat der BVB nach insgesamt elf Tagen die Heimreise an. Bereits am Sonntag (17.00 Uhr) steht die Generalprobe für die neue Saison im eigenen Stadion gegen Ajax Amsterdam an. Das erste Pflichtspiel der Saison bestreitet der BVB am 12. August im Pokal beim TSV Schott Mainz. Eine Woche später startet die Bundesliga mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Köln./bue/DP/mis