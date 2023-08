EQS-News: VIB Vermögen AG mit erfolgreichem ersten Halbjahr 2023

EQS-News: VIB Vermögen AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

VIB Vermögen AG mit erfolgreichem ersten Halbjahr 2023



03.08.2023 / 07:45 CET/CEST

Presseinformation



VIB Vermögen AG mit erfolgreichem ersten Halbjahr 2023 Bruttomieteinnahmen wie geplant bei 46 Mio. Euro

Funds from Operations (FFO) legen um 7 Prozent auf 37 Mio. Euro zu

Konzernergebnis steigt um 80 Prozent auf 63 Mio. Euro

Prognose für das Geschäftsjahr 2023 bestätigt Neuburg/Donau, 3. August 2023. Die VIB Vermögen AG, eine auf Entwicklung, Erwerb und Verwaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte Gesellschaft, blickt auch in Zeiten eines herausfordernden Marktumfeldes auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2023 zurück. Trotz des Verkaufs von 31 Einzelhandelsimmobilien zum 31. März 2023 konnten die Bruttomieteinnahmen mit 46,4 Mio. Euro nahezu auf Vorjahresniveau gehalten werden. Zu dieser Entwicklung positiv beigetragen haben Objektkäufe im zweiten Halbjahr 2022 im Bereich Logistik und Light Industrial sowie laufende Mietindexierungen bei Bestandsobjekten. „Wir freuen uns, dass wir im aktuell schwierigen Marktumfeld über eine hohe Stabilität verfügen. Das zeigt sich an unseren Cash Flows und einer unverändert stabilen Leerstandsquote in unserem Portfolio. Im Verbund mit der DIC Asset AG können wir unsere Stärke als führendes Powerhouse für Logistik weiter ausbauen. Unser neues Segment Institutional Business verspricht zusätzliche und wachsende Erträge. Die Chancen für den weiteren Ausbau in einem sich erholenden Markt ab 2024 wollen wir aktiv nutzen “, erläutert Dirk Oehme, Vorstandssprecher der VIB. Das Immobilienportfolio unter dem Dach des VIB-Konzerns umfasst zum Stichtag 30. Juni 2023 mit 158 Objekten den Höchststand in der Firmengeschichte, wobei 83 Objekte dem Eigenbestand der VIB zuzuordnen sind. Insgesamt 75 Immobilien sind dem seit Jahresbeginn neu geschaffenen Segment „Institutional Business“ zuzurechnen. Hierbei übernimmt die VIB die Verwaltung der Immobilien für fremde Dritte, insbesondere institutionelle Investoren, und vereinnahmt hieraus für die Gesellschaft lukrative Immobilienverwaltungsgebühren. Durch den Verkauf des Einzelhandelsportfolios sowie der zielgerichteten Akquisition von Logistikimmobilien im zweiten Halbjahr 2022 hat sich zudem der strategische Fokus der VIB als Logistikarm des DIC Asset Konzerns weiter geschärft. Mittlerweile macht der Anteil des Segments Logistik und Light Industrial am Gesamtportfolio des VIB-Konzerns bereits 91 Prozent aus. Das verwaltete Immobilienvermögen im Eigenbestand liegt zum Stichtag bei 2,0 Mrd. Euro und im Bereich Institutional Business bei 1,4 Mrd. Euro. Auf einer Gesamtnutzfläche von 2,3 Mio. m2 wird somit ein Immobilienvermögen von insgesamt 3,4 Mrd. Euro verwaltet – ebenfalls ein Höchststand in der Firmenhistorie der VIB.



Anstieg des FFO und des Konzernergebnisses, Leerstandsquote weiter auf niedrigem Niveau Die Funds from Operations (FFO) vor Steuern und Minderheiten konnten gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 6,7 % auf 37,3 Mio. Euro zulegen, was einem FFO je Aktie von 1,13 Euro entspricht. Das Konzernergebnis des ersten Halbjahres lag bei 63,4 Mio. Euro, gegenüber 35,2 Mio. Euro im Vorjahr. Zu dieser Ergebnissteigerung positiv beigetragen hat auch der Gewinn aus dem Verkauf der 31 Einzelhandelsimmobilien an einen Immobilienspezialfonds zu Beginn des Jahres. Erfreulich zeigte sich erneut auch die Entwicklung der Leerstandsquote, die trotz der herausfordernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Deutschland bei niedrigen 1,7 % liegt. Die VIB folgt hier auch weiterhin der bewährten Strategie ihr Immobilienportfolio durch eigene Mitarbeiter Inhouse zu verwalten.



Prognose für Geschäftsjahr 2023 bestätigt Die VIB hat mit der Ad-hoc Meldung vom 7. Juli 2023 den Abschluss eines neuen Darlehensvertrages mit der DIC Asset AG gemeldet. Die daraus resultierenden, zusätzlichen Zinseinnahmen werden einen signifikant positiven Effekt auf die wesentliche Ergebnisgröße Funds from Operations (FFO) haben. Der Vorstand hat deswegen die im Geschäftsbericht 2022 veröffentlichte Prognose für den FFO entsprechend erhöht. Die VIB bestätigt die am 7. Juli 2023 angepasste Prognose für das Geschäftsjahr 2023 von Bruttomieteinnahmen zwischen 82,0 – 88,0 Mio. Euro (unverändert; 2022: 93,8 Mio. Euro), Funds from Operations (FFO) in der Bandbreite von nunmehr 68,0 bis 74,0 Mio. Euro (bislang: 58,0 bis 64,0 Mio. Euro; 2022: 71,2 Mio. Euro) sowie einer Leerstandsquote zum 31. Dezember 2023 im niedrigen einstelligen Prozentbericht (unverändert; 31.12.2022: 1,4 %).



Der Halbjahresbericht 2023 sowie eine aktuelle Unternehmenspräsentation stehen unter https://vib-ag.de/ zum Download zur Verfügung.



Kontakt VIB AG

Investor Relations:

Tilly-Park 1

86633 Neuburg/Donau

Tel.: + 49 (0)8431 9077-961

Fax: + 49 (0)8431 9077-1961

E-Mail: anja.landes-schell@vib-ag.de



Profil der VIB AG

Die VIB AG ist eine auf die Entwicklung, den Erwerb und die Verwaltung von modernen und nachhaltig profitablen Gewerbeimmobilien spezialisierte mittelständische Gesellschaft, die seit nahezu 30 Jahren erfolgreich am Markt tätig ist. Der Fokus liegt dabei auf Immobilien aus der Assetklasse Logistik und Light Industrial. Seit 2005 notieren die Aktien der VIB an den Börsen München (m:access) und Frankfurt (Open Market). Das breit angelegte Geschäftsmodell der VIB umfasst neben Direkterwerben auch das komplette Spektrum von Eigenentwicklungen und Nachverdichtungen, im Rahmen einer „Develop-or-Buy-and-Hold“-Strategie: Zum einen erwirbt die VIB bereits vermietete Immobilien, zum anderen entwickelt sie von Grund auf neue Immobilien, um diese dauerhaft in den eigenen Bestand zu übernehmen und daraus Mieterlöse zu erzielen. Zudem bietet die VIB umfassende Dienstleistungen und Lösungen im Bereich des Immobilienmanagements für institutionelle Investoren an und ist an Gesellschaften mit Immobilienvermögen beteiligt.

