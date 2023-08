EnBW verdient mehr als erwartet

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Der Energiekonzern EnBW profitiert unter anderem von den starken Schwankungen am Energiemarkt und verdient mehr als erwartet.

Der bereinigte Betriebsgewinn liege im ersten Halbjahr bei 3,5 Milliarden Euro, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Gut laufe auch das Geschäft mit herkömmlichen Kraftwerken, insbesondere mit Kohlestrom. Negativ machten sich dagegen wirtschaftliche Schwierigkeiten einer Gasvertriebs-Tochter bemerkbar. Für das Gesamtjahr rechnet EnBW nun damit, beim Betriebsgewinn am oberen Ende der Spanne von 4,7 bis 5,2 Milliarden Euro zuliegen. Den vollständigen Halbjahresbericht will EnBW am 11. August veröffentlichen.

