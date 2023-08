Micron Technology: Zukunftsweisende Speicherlösungen für den wachsenden KI- und Cloudmarkt!

Technologiekonzern im Profil

Micron Technology (MU) hat sich als weltweiter Hersteller von Halbleiterbauelementen besonders auf DRAM, NAND- und NOR-Flash-Speicher sowie andere Speichertechnologien spezialisiert. Diese kommen in Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil-, Industrie- und Mobilprodukten zum Einsatz. Zu den wichtigsten Umsatzsegmenten gehören DRAM und NAND, wobei DRAM den größten Teil des Umsatzes ausmacht. DRAM ist die Abkürzung für „Dynamic Random Access Memory“. Jede Speicherzelle in einem DRAM-Chip kann Daten speichern und darauf zugreifen, was die Gesamtleistung des Systems verbessert. DRAM bekam durch das wachsende Anwendungsfeld von Mobilgeräten wie Smartphones und Tablets einen Schub. Die Wachstumsaussichten für den DRAM-Markt bis zum Ende der laufenden Dekade sind positiv. Einige Analysten prognostizieren ein stetiges jährliches Wachstum. Neu hinzu kamen in der jüngsten Vergangenheit Datenzentren und Cloudcomputing, da immer mehr Unternehmen und Einzelpersonen Daten in der Cloud speichern. Der Bedarf an leistungsstarkem Speicher wird daher weiter zunehmen. Darüber hinaus wird der weltweite Vorstoß in Richtung autonome Fahrzeuge, KI, 5G und Edge Computing die Nachfrage nach Speichern ankurbeln.

Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden: