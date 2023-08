Infineon: Aktie jetzt günstiger zu haben!

Infineon-Chef Jochen Hanebeck kündigte am Donnerstag letzter Woche an, ein neues, fünf Milliarden Euro teures Werk für Stromsparchips aus Siliziumkarbid in Malaysia zu errichten. Damit soll der Konzern Ende des Jahrzehnts sieben Milliarden Euro zusätzlichen Umsatz pro Jahr erzielen. Das entspricht der Hälfte der gesamten Erlöse aus dem vergangenen Geschäftsjahr. Die Anleger zeigen sich wenig beeindruckt von den Plänen. Sie waren auch vom Ausblick auf das laufende Quartal enttäuscht. Infineons Aktienkurs brach am Donnerstag, dem 3. August, zeitweise um mehr als elf Prozent ein. Die größte Enttäuschung bei den Quartalszahlen sei, dass die Marge in der Autosparte nachgegeben habe, obwohl im Frühjahr mehr Fahrzeuge verkauft worden seien. Dennoch sehen die Analysten von Jefferies, UBS und JP Morgan den Infineon-Kurs per Ende des Jahres oberhalb von 40 Euro.

Zum Chart

Die Infineon-Aktie hat seit 30. September 2022 gut 56 Prozent zugelegt und liegt trotz des jüngsten Kursrückganges noch immer über der Performance des DAX. Der Anteilsschein wird mit einem erwarteten KGV 2022/23 von 15,04 bewertet und liegt im Bereich der Mitbewerber wie NXP und STMicroelectronics. Im übergeordneten Bild hat die Aktie von Infineon nach der langen Verlustphase seit Ende November 2021 mit einem Minus in der Spitze von knapp 52 Prozent wieder Boden gut gemacht. Der Kurs stoppte seinen Abwärtstrend im Bereich des Kernsupports von 20,68 Euro am 5. Juli 2022. Im Anschluss daran wurde der Abwärtstrend am 4. Oktober 2022 signifikant gebrochen und eine Aufwärtssequenz gestartet. Seit 6. Februar 2023 hat das Aufwärts-Momentum etwas nachgelassen. Dennoch wurde am 31. Juli 2023 ein partielles Hoch am Level von 40,27 Euro markiert. Das All Time High bei 43,85 Euro vom 19. November 2021 ist aufgrund des Rückganges vom Donnerstag letzter Woche ein wenig aus dem Fokus gerückt. Es ist wahrscheinlich, dass der Kernsupport bei 32,54 Euro den Kursabschwung bremsen könnte. Auf dieser Basis ist ein erneuter Aufschwung denkbar.