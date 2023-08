Devisen: Eurokurs gibt nach - starker US-Dollar belastet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Dienstag gesunken. Marktbeobachter verwiesen auf eine allgemeine Stärke des US-Dollar, die den Euro im Gegenzug belastete. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0989 Dollar gehandelt, nachdem sie am Vorabend noch über 1,10 Dollar notiert hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,0984 Dollar festgesetzt.

Enttäuschende Konjunkturdaten aus China haben die Risikofreude der Anleger gedämpft und für eine stärkere Nachfrage nach der als sicher geltenden US-Währung gesorgt. Der Dollar konnte am Morgen zu allen anderen wichtigen Währungen zulegen.

Chinas Außenhandel zeigt weiter keine Anzeichen einer Erholung: Nach bereits starken Rückgängen in den Vormonaten sanken die Exporte der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt im Juli im Jahresvergleich um 14,5 Prozent, wie die Zollbehörde mitteilte. Die Importe brachen demnach um 12,4 Prozent ein. Beide Werte fielen schlechter aus als von Analysten erwartet./jkr/mis