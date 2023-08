HIAG Immobilien Holding AG / Schlagwort(e): Konferenz/Halbjahresergebnis

Präsentation des HIAG-Halbjahresergebnisses 2023 am 28. August 2023



08.08.2023 / 07:00 CET/CEST



Einladung



Einladung (PDF) Basel, 8. August 2023 Sehr geehrte Damen und Herren HIAG freut sich, Sie zur Präsentation des Halbjahresergebnisses 2023 einzuladen. Dazu findet eine Telefonkonferenz mit Live-Webcast statt am: Montag, 28. August 2023

09:00 Uhr MESZ Ihre Gesprächspartner werden sein:

Marco Feusi, Chief Executive Officer

Stefan Hilber, Chief Financial Officer Telefonkonferenz und Webcast

Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, benützen Sie bitte die folgenden Nummern:

+41 58 310 50 00 (Schweiz/Europa) / +44 207 107 06 13 (UK). Weitere internationale Nummern finden Sie hier: Dial-in-Liste Unter dem folgenden Link kann am Webcast teilgenommen werden: Webcast Aufzeichnung

Die Aufzeichnung des Webcasts wird unter diesem Link verfügbar sein: Replay Halbjahresbericht und Präsentation

Der Halbjahresbericht 2023, die Medieninformation und die Unternehmenspräsentation werden am Montag, 28. August 2023, ab 06.00 Uhr im Reporting Center auf der HIAG-Website verfügbar sein. Anmeldung

Bitte registrieren Sie sich bis am Freitag, 25. August 2023 hier: Teilnahme Freundliche Grüsse Marco Feusi

Chief Executive Officer

marco.feusi@hiag.com Stefan Hilber

Chief Financial Officer

stefan.hilber@hiag.com HIAG Immobilien Holding AG

Aeschenplatz 7

4052 Basel

T +41 61 606 55 00

E-Mail

www.hiag.com Unternehmenskalender 28. August 2023 Veröffentlichung Halbjahresbericht 2023 26. September 2023 HIAG Capital Market Day 2023 4. März 2024 Veröffentlichung Geschäftsbericht 2023 18. April 2024 Ordentliche Generalversammlung Über HIAG

HIAG ist eine führende, an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobiliengesellschaft mit einem Immobilienportfolio im Gesamtwert von CHF 1.93 Mrd. Gemessen an der Gesamtfläche des Immobilienportfolios von 2.5 Mio. m² besitzt HIAG mit einer Fläche von rund 742’000 m² eine herausragende Entwicklungspipeline mit derzeit 58 Projekten und einem erwarteten Investitionsvolumen von CHF 3.1 Mrd. Das Portfolio umfasst 44 Areale mit gut erschlossenen Büro-, Gewerbe- und Logistikimmobilien sowie ausgewählten Wohnobjekten in zukunftsorientierten Wachstumsregionen der Deutsch- und Westschweiz. Mit der Immobilienbewirtschaftung erzielt HIAG stabile Mieterträge und schafft mit einem aktiven Portfoliomanagement und der Entwicklung attraktiver Destinationen langfristiges Wertsteigerungspotenzial.

Ende der Medienmitteilungen