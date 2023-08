DAX – Bullen zeigen sich. US-Inflationszahlen im Fokus.

Widerstandsmarken: 15.990/16.117/16.337/16.526 Punkte Unterstützungsmarken: 15.500/15.722/15.837/15.863 Punkte

Der DAX® eröffnete den zweiten Tag in Folge mit einem Gap nach oben. Im weiteren Verlauf baute der Index die Kursgewinne aus und stieß bereits im frühen Handel an die Widerstandsmarke von 15.990 Punkten. Diese Hürde lief der Leitindex in den zurückliegenden Tagen bereits häufiger an, ohne sie jedoch zu überwinden. Gelingt der Ausbruch über diese Marke eröffnet sich weiteres Potenzial bis zum Kreuzwiderstand bei 16.114 Punkten. Dort fallen der nächste Hochpunkt, die 61,8%-Retracementlinie und der 200-Stunden-Durchschnitt zusammen. Die anstehenden Inflationszahlen könnten im Tagesverlauf zu größeren Schwankungen führen. Der Blick sollte somit auch auf die Unterstützungszone bei 15.837/15.863 Punkte gerichtet sein. Wird diese Bandbreite verletzt droht ein Rücksetzer bis zum jüngsten Tief bei 15.722 Punkten.