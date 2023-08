NVIDIA - Nach der Party folgt der Kater

NVIDIA Corp. - WKN: 918422 - ISIN: US67066G1040 - Kurs: 425,540 $ (Nasdaq)

Den Letzten beißen bekanntlich die Hunde und dieses Sprichwort könnte aktuell auch auf so manch einen Käufer der NVIDIA-Aktie zutreffen. Für diese verlief das Jahr 2023 bisher mehr als perfekt. Der Hype um KIs sorgte in NVIDIA für eine Rally von ca. 130 %, wobei der Kurs zwischenzeitlich kaum korrigierte bzw. konsolidierte. In dieser Geschwindigkeit ist die Aktie das letzte Mal nach der Corona-Krise angestiegen. Damals folgte eine große Konsolidierung, die fast ein ganzes Jahr anhielt:

Ob es auch dieses Mal eine so langanhaltende Konsolidierung oder gar Korrektur gibt, wird man abwarten müssen. Fakt ist, dass es die Bullen mit den gestrigen Verlusten von fast 5 % nicht geschafft haben, das Unterstützungscluster um 438 USD erfolgreich zu verteidigen. Kurzfristig könnte dies den Aktienkurs weiter unter Druck bringen. Abgaben auf 400 USD und sogar bis in den der Bereich ab ca. 375 USD wären jetzt möglich.

Charttechnisch wäre diese Entwicklung sogar wünschenswert. Die Aktie ist in den vergangenen Monaten wirklich gut gelaufen und eine Verschnaufpause könnte ein guter Boden für eine weitere spätere Kaufwelle sein. Die Aktie könnte sonst Gefahr laufen, zu überhitzen.

Fazit: Wer die Aktie von NVIDIA momentan im Depot hat, könnte über kurzfristige Gewinnmitnahmen nachdenken. Mittelfristig und langfristig dominieren zwar die Käufer das Geschehen, eine temporäre Korrektur nimmt aber zunehmend Form an. Wir sprechen dabei von Risiken, die den zweistelligen Prozentbereich erreichen können. Zudem wäre die Aktie für mich auf der Longseite auch erst dann wieder interessant, wenn wir den überkauften Zustand durch eine Korrektur bzw. eine Konsolidierung auf hohem Niveau ein wenig abgebaut haben.

