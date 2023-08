EQS-News: Mynaric kündigt Teilnahme des Managements an bevorstehenden Investorenkonferenzen an

EQS-News: Mynaric AG / Schlagwort(e): Konferenz

Mynaric kündigt Teilnahme des Managements an bevorstehenden Investorenkonferenzen an



17.08.2023

MÜNCHEN, 17. August 2023 - Mynaric (NASDAQ: MYNA)(FRA: M0YN), ein führender Anbieter von industrialisierten, kostengünstigen und skalierbaren Laserkommunikationsprodukten, gab heute bekannt, dass das Management im dritten Quartal 2023 an den folgenden Investorenkonferenzen teilnehmen wird:

Jefferies-Konferenz für Industrieunternehmen New York, New York

6. September 2023

8:30 Uhr EDT / 14:30 Uhr MEZ

Referenten: Mustafa Veziroglu, CEO, und Stefan Berndt-von Bülow, CFO

Webcast

Gabelli 29. jährliches Symposium für Luft- und Raumfahrt und Verteidigung New York, New York

7. September 2023

14:15 Uhr EDT / 20:15 Uhr MEZ

Referenten: Mustafa Veziroglu, CEO, und Stefan Berndt-von Bülow, CFO

Anmeldung

Citi 2023 Globale Technologie-Konferenz New York, New York

8. September 2023

Teilnehmer: Mustafa Veziroglu, CEO, Stefan Berndt-von Bülow, CFO, und Tom Dinges, Vice President of Investor Relations

Nur 1x1 Meetings

Weitere Informationen zum öffentlichen Webcast dieser Veranstaltungen finden Sie auf der Mynaric Investor Relations Website unter http://mynaric.com/investor-relations/calendar/

Über Mynaric Mynaric (NASDAQ: MYNA)(FRA: M0YN) ist führend in der industriellen Revolution der Laserkommunikation durch die Herstellung optischer Kommunikationsterminals für Luft-, Raumfahrt- und mobile Anwendungen. Laserkommunikationsnetzwerke bieten Konnektivität vom Himmel aus und ermöglichen ultrahohe Datenraten und eine sichere Datenübertragung über große Entfernungen zwischen sich bewegenden Objekten für drahtlose terrestrische, mobile, luft- und weltraumgestützte Anwendungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in München und weitere Niederlassungen in Los Angeles, Kalifornien, und Washington, D.C. Weitere Informationen finden Sie unter mynaric.com.

