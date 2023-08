ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Adyen auf 'Hold' und Ziel auf 1095 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Adyen nach Zahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 1950 auf 1095 Euro gesenkt. Nach den schwachen Halbjahreszahlen des Zahlungsdienstleisters kappte Analystin Tammy Qiu ihre Schätzungen für den Umsatz und die operative Profitabilität. Der Quartalsbericht habe ein verlangsamtes Wachstum gezeigt und eine geringer als erwartete Ebitda-Marge, schrieb sie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Kernelement für die Adyen-Investmentthese sei ein kontinuierliches, starkes Wachstum. Nun aber gebe es Zweifel über das Wachstumsniveau und es fehle bis Ende 2024 auch eine operative Hebelwirkung./ck/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2023 / 16:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

