EQS-News: tonies ist in der ersten Hälfte des Jahres 2023 profitabel beim bereinigten EBITDA

Konzernumsatz steigt um +34% auf 113 Mio. EUR (H1 2022: 84 Mio. EUR) dank internationaler Expansion

US-Umsatz steigt deutlich um +171% auf 34 Mio. EUR (H1 2022: 12 Mio. EUR), angetrieben von erfolgreicher Ausweitung des Einzelhandelsgeschäfts und starken Umsätzen über eigene digitale Kanäle

tonies ist auf Konzernebene profitabel mit einer bereinigten EBITDA-Marge von 2,6% (H1 2022: -7,8%), erzielt durch eine deutlich höhere Bruttomarge und niedrigere Lizenzkosten

Prognose für das Gesamtjahr 2023 bestätigt: Konzernumsatz von 354 Mio. EUR, US-Umsatz von 116 Mio. EUR und eine positive bereinigte EBITDA-Marge

LUXEMBURG, 23. August 2023 // tonies SE („tonies"), eine führende internationale digitale Audioplattform für Kinder mit der preisgekrönten Toniebox, hat seine Ergebnisse für das erste Halbjahr 2023, das am 30. Juni 2023 endete, veröffentlicht. tonies wurde im ersten Halbjahr 2023 auf Basis des bereinigten EBITDA profitabel und erzielte ein starkes Umsatzwachstum. tonies bestätigte seine Prognose für das Gesamtjahr 2023.

Marcus Stahl, Mitgründer und Co-CEO, sagt: „tonies ist jetzt ein profitables Wachstumsunternehmen - ein starkes Signal, dass unser Geschäftsmodell wie versprochen funktioniert! Auf bereinigter EBITDA-Basis haben wir das erste Halbjahr 2023 mit einer positiven Marge von +2,6% abgeschlossen. Gleichzeitig verzeichneten wir ein Umsatzwachstum von 34%. Große Fortschritte sowohl beim Umsatz als auch bei der Profitabilität sind ein klares Versprechen, das wir für 2023 gegeben haben, und wir sind daher sehr stolz darauf, dass wir zur Halbzeit auf dem richtigen Weg sind." Dr. Jan Middelhoff, CFO, ergänzt: „Diese herausragenden Ergebnisse wurden durch umsichtiges Finanzmanagement, operative Effizienz und unseren unermüdlichen Fokus auf Kundenzufriedenheit ermöglicht. Dass wir trotz unserer ehrgeizigen internationalen Expansion auf Gruppenebene profitabel sind, ist ein echter Meilenstein für tonies. Um unsere internationale Expansion, insbesondere in den USA, weiter abzusichern und mögliche Kosten für Luftfracht zu vermeiden, die sich im Jahr 2022 mit rund vier Prozentpunkten negativ auf die Bruttomarge auswirkten, haben wir beschlossen, die Lagerbestände in der ersten Jahreshälfte noch weiter aufzustocken. Damit sind wir für die Weihnachtssaison nahezu vollständig eingedeckt und somit für das wichtige vierte Quartal gut gerüstet, insbesondere vor dem Hintergrund makroökonomischer Unsicherheiten."

Der Konzernumsatz stieg im ersten Halbjahr 2023 um +34,1% auf 113,1 Mio. EUR (H1 2022: 84,4 Mio. EUR). Nach einem sehr starken Jahresauftakt mit einem Umsatzwachstum von +42% im ersten Quartal 2023, das auch durch ein frühes Osterfest ermöglicht wurde, stieg der Umsatz im saisonal schwächeren zweiten Quartal um +24,7% auf 48,0 Mio. EUR.

Im ersten Halbjahr 2023 wiesen alle Regionen ein positives Wachstumsprofil auf, angeführt einmal mehr vom US-Markt. Hier erreichte der Umsatz 33,8 Mio. EUR, was einem Wachstum von 170,7% entspricht (Q2: +125,6% auf 14,8 Mio. EUR). Dieser bedeutende Fortschritt wurde von allen Vertriebskanälen und Produktkategorien unterstützt. Während die digitalen Kanäle ihren rasanten Wachstumskurs fortsetzten, war das Umsatzwachstum im Einzelhandelskanal noch stärker. Hier führte die fortlaufende und erweiterte Zusammenarbeit mit großen Einzelhändlern wie Target oder Kohl's zu einem starken Anstieg der Gesamtzahl der Verkaufsstellen von rund 4.200 Ende 2022 auf rund 4.600 am Ende des ersten Halbjahres 2023.

Der DACH-Markt verzeichnete trotz des reifen Marktprofils ein Umsatzwachstum von +4,3% auf 66,2 Mio. EUR (Q2: -4,3% auf 27,0 Mio. EUR; Q1 profitierte von den frühen Ostertagen). Der Umsatzanstieg wurde hauptsächlich durch ein starkes Wachstum in den digitalen Kanälen, insbesondere auf dem Amazon-Marktplatz, und auf der Produktseite durch Tonies-Figuren sowie Accessories & Digital getrieben. Ein wesentlicher Treiber für die anhaltend starke Umsatzentwicklung in der DACH-Region ist die hohe gestützte Markenbekanntheit in der elterlichen Zielgruppe, die im zweiten Quartal sogar noch weiter auf 82% gegenüber 77% in Q4 2022 gestiegen ist. tonies ist bereits in jedem zweiten deutschen Haushalt mit Kindern in der Zielgruppe präsent.

Im Rest der Welt, vor allem Großbritannien, Irland und Frankreich sowie Hongkong und den europäischen Webshop, stieg der Umsatz im ersten Halbjahr 2023 um +55,4% von 8,4 Mio. EUR auf 13,1 Mio. EUR (Q2: +66,4% auf 6,2 Mio. EUR). Der Anstieg ist vor allem auf ein starkes Umsatzwachstum in Großbritannien und eine mehr als dreifache Umsatzsteigerung in Frankreich zurückzuführen. Der europäische Webshop verzeichnete ein starkes Umsatzwachstum - immer noch von einer relativ niedrigen Basis aus - mit steigender Nachfrage in ganz Europa, wo tonies in 15 verschiedene Länder liefert.

Durch die erfolgreiche und kontinuierliche internationale Expansion von tonies stieg der Umsatzanteil außerhalb der DACH-Region in den ersten sechs Monaten 2023 deutlich auf 41% (H1 2022: 25%).

Bei den Produktkategorien stiegen die Umsätze mit Tonieboxen in den ersten sechs Monaten 2023 um +20,7% auf 24,9 Mio. EUR (Q2: +0,6% auf 11,4 Mio. EUR), was die Reichweite von tonies deutlich erhöht und damit die Grundlage für künftige Verkäufe von Tonies-Figuren bildet, da in den ersten 4,5 Jahren im Durchschnitt rund 20 Tonies-Figuren pro Toniebox verkauft werden.

Der Umsatz mit Tonies-Figuren stieg um +37,0% auf 82,3 Mio. EUR (Q2: +34,6% auf 33,8 Mio. EUR), was sowohl auf lizenzierte Tonies von Drittanbietern, darunter Peppa Pig, Paw Patrol und mehrere Disney-Tonies, als auch auf Tonies mit selbst produzierten Inhalten und eigenem Design wie „Schlummerbande" und „Spiel- und Bewegungslieder" zurückzuführen ist. Ein besonderer Höhepunkt war die mit Spannung erwartete Veröffentlichung von Disneys Encanto als Tonies-Figur auf dem US-Markt im Mai – der bisher erfolgreichste Tonies-Launch in den USA. In der ersten Jahreshälfte 2023 wurden in allen Märkten rund 8,4 Millionen Tonies-Figuren verkauft.

Im Bereich Accessories & Digital wuchs der Umsatz deutlich um +61,9% auf 5,9 Mio. EUR (Q2: +36,9% auf 2,8 Mio.), insbesondere dank des Verkaufs von Kopfhörern, Transportlösungen, Regalen und Ladegeräten. tonies hat die Produktkategorie erfolgreich um zwei völlig neue Formate erweitert: das Schlummerschaf-Nachtlicht, das schöne Melodien und die Möglichkeit, persönliche Gute-Nacht-Botschaften aufzunehmen, mit einem warmen Licht kombiniert, sowie das „Magische Malbuch“, bei dem ein Hörspiel das Malbuch mit zur Geschichte passenden Illustrationen begleitet.

Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich deutlich von -7,8% des Umsatzes im ersten Halbjahr 2022 (-6,6 Mio. EUR) auf +2,6% des Umsatzes in den ersten sechs Monaten 2023 (+3,0 Mio. EUR), trotz anhaltender Investitionen in das internationale Wachstum. Der Anstieg ist insbesondere auf eine deutlich höhere Bruttomarge zurückzuführen, die von 57,9% im ersten Halbjahr 2022 auf 65,0% im ersten Halbjahr 2023 anstieg, was auf die im Mai 2022 umgesetzten Preiserhöhungen, niedrigere Kosten für die Inbound-Logistik (hauptsächlich Luftfracht) sowie positive Effekte aus dem Kanal- und Produktmix zurückzuführen ist. Der Deckungsbeitrag (d.h. der Umsatz nach Abzug aller umsatzbezogenen Kosten), der die Fähigkeit von tonies unterstreicht, die Unit Economics weiter zu verbessern, stieg deutlich. Die Deckungsbeitragsmarge erhöhte sich von 28,2% im ersten Halbjahr 2022 auf 40,2% im ersten Halbjahr 2023, was auf eine deutlich höhere Bruttomarge und niedrigere Lizenzkosten, einschließlich Einmaleffekte im Zusammenhang mit der Auflösung von Lizenzrückstellungen in Höhe von 3,4 Mio. EUR zurückzuführen ist, die die höheren Fulfillment-Kosten infolge des stärkeren Wachstums der digitalen Kanäle mehr als ausgleichen konnten.

Für das Gesamtjahr 2023 ist es wichtig zu bedenken, dass einige der positiven Treiber für das bereinigte EBITDA in der ersten Jahreshälfte, einschließlich der Effekte aus Preiserhöhungen, niedrigeren Lizenzkosten und Einmaleffekten im Zusammenhang mit der Auflösung von Lizenzrückstellungen, sich nicht im gleichen Umfang in der zweiten Jahreshälfte widerspiegeln werden. Dennoch geht tonies klar davon aus, im Jahr 2023 ein positives bereinigtes EBITDA zu erzielen.

Der freie Cashflow lag in H1 2023 bei -39,0 Mio. EUR (H1 2022: -54,2 Mio. EUR). Dies ist vor allem auf einen früheren Aufbau von Vorräten zurückzuführen, um Lieferengpässe und hohe Luftfrachtkosten im Falle von makroökonomischen Störungen zu vermeiden und die weitere internationale Expansion voranzutreiben. Infolgedessen lag der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit bei -34,0 Mio. EUR (H1 2022: -54,2 Mio. EUR). Darüber hinaus lag der Cashflow aus Investitionstätigkeit, einschließlich der Investitionen in Produktionswerkzeuge für Tonies-Figuren sowie in die Produktion eigener Inhalte und Software, im Einklang mit der Strategie von tonies bei -4,9 Mio. EUR (H1 2022: -6,7 Mio. EUR).



tonies ist Vorreiter für Nachhaltigkeit in seiner Kategorie

tonies weist nicht nur ein profitables Wachstum auf, sondern auch ein Wachstum, das immer nachhaltiger wird. Nachhaltigkeit hat für tonies schon immer eine wichtige Rolle gespielt, und um diesen Aspekt stärker in den Fokus zu rücken, wurde eine neue Nachhaltigkeitsvision umgesetzt: „Für uns ist ein lebenswerter Planet Teil unserer Vision, und so verpflichten wir uns, den Wandel in unserer Kategorie hin zu einer nachhaltigeren Zukunft voranzutreiben." tonies definiert seine Nachhaltigkeitsziele entlang von vier zentralen Säulen: Planet, Play, People, Principles. „Planet" umfasst die zunehmende Verantwortung bei der Reduzierung der Umweltauswirkungen von Produkten und Betriebsabläufen. Beispiele auf der Produktseite sind die Einführung von „Preloved Tonieboxen" im Jahr 2022 und die Einführung der ersten Tonies-Figuren mit wasserbasierten Farben. tonies hat sich verpflichtet, das Tonies-Portfolio bis Ende 2023 kontinuierlich auf mehr als 100 Figuren mit wasserbasierten Farben umzustellen. Auf der operativen Seite hat tonies im zweiten Quartal 2023 die Transportwege für große Retouren optimiert, was zu einer jährlichen Einsparung von CO2 und Verpackungsmaterial führt. Mit „Play" will tonies einen positiven Einfluss auf die nächste Generation ausüben, indem es das Bewusstsein fördert, die Bildschirmzeit minimiert und die Selbständigkeit unterstützt. Ein Meilenstein im zweiten Quartal war zum Beispiel die Einführung der „Conservation Crew"-Tonies mit einem roten Panda und einer kleinen Schildkröte als Figuren, die kleine Zuhörer über Tiere in Not aufklären sollen - und die gleichzeitig die ersten Tonies-Figuren waren, die mit Farben auf Wasserbasis hergestellt wurden. Die Säule „People" der Nachhaltigkeitsziele von tonies legt den Schwerpunkt auf starke und dauerhafte Beziehungen zu Mitarbeitern und Lieferanten sowie auf die Einhaltung nicht verhandelbarer Standards, während es bei der Säule „Principles" um die Bewertung der internen Systeme, Prozesse und Richtlinien geht.

Weitere Initiativen und Verbesserungen sind geplant und in Vorbereitung für die Kategorien Material, Verpackung, Kreislaufkonzept und nachhaltige Inhalte zusammen mit ehrgeizigen Zielen für CO2-Reduzierung und Abfallmanagement. Für einen umfassenden Überblick klicken Sie bitte auf unsere Website https://ir.tonies.com/sustainability/.

Prognosen für das Gesamtjahr 2023

tonies bestätigt seine Prognose nach einem sehr starken ersten Halbjahr 2023 und liegt voll im Plan seine ehrgeizigen Ziele mit einem Konzernumsatz von EUR 354 Mio. und einem US-Umsatz von EUR 116 Mio. zu erreichen, basierend auf einem angenommenen EUR/USD-Wechselkurs von USD 1,08. Dies impliziert ein Umsatzwachstum von +37% für die Gruppe und von +77% für die USA. tonies erwartet außerdem eine positive bereinigte EBITDA-Marge für 2023 (2022: -2,4%). Die Prognose basiert auf der Annahme, dass es im Jahr 2023 zu keiner weiteren wesentlichen Verschlechterung des Konsumklimas kommt und dass Covid-19 nicht zu weitreichenden Produktionsschließungen in Industrie und Handel führt.

tonies SE wird heute, Mittwoch, den 23. August um 11 Uhr MEZ eine Präsentation zu den Ergebnissen des ersten Halbjahres 2023 halten. Alle Details finden Sie unter https://ir.tonies.com/de/finanzkalender/. Alle Veröffentlichungsdokumente sind auf der Investor-Relations-Website von tonies unter https://ir.tonies.com/de/veroffentlichungen/ verfügbar.



Zahlen auf einen Blick

Umsatz

in Mio. EUR H1 2023 H1 2022 +/- Q2 2023 Q2 2022 +/- Umsatz 113.1 84.4 34.1% 48.0 38.5 24.7% nach Region DACH 66.2 63.4 4.3% 27.0 28.2 -4.3% USA 33.8 12.5 170.7% 14.8 6.6 125.6% Rest der Welt 13.1 8.4 55.4% 6.2 3.7 66.4% nach Produktkategorie Tonieboxen 24.9 20.6 20.7% 11.4 11.3 0.6% Tonies-Figuren 82.3 60.1 37.0% 33.8 25.1 34.6% Accessories & Digital 5.9 3.7 61.9% 2.8 2.0 36.9%

Bereinigte Gewinn- und Verlustrechnung

H1 2023 H1 2022 +/- Mio. EUR

% vom Umsatz

Mio. EUR

% vom Umsatz

Mio. EUR

Umsatz 113,1 100,0% 84,4 100,0% 28,7 Materialeinsatz -39,6 -35,0% -35,5 -42,1% -4,1 Bruttogewinn 73,5 65,0% 48,9 57,9% 24,7 Lizenzkosten -9,7 -8,6% -13,7 -16,2% 4,0 Bruttogewinn nach Lizenzkosten 63,9 56,5% 35,2 41,7% 28,7 Fulfillmentkosten -18,4 -16,3% -11,4 -13,5% -7,0 Deckungsbeitrag 45,4 40,2% 23,8 28,2% 21,6 Marketing -8,4 -7,5% -6,2 -7,4% -2,2 SG&A -36,0 -31,8% -26,9 -31,8% -9,1 davon Personal -20,8 -18,4% -16,0 -18,9% -4,8 davon OPEX -15,2 -13,4% -10,9 -12,9% -4,3 Sonstiges Ergebnis 2,0 1,8% 2,7 3,2% -0,7 Bereinigtes EBITDA 3,0 2,6% -6,6 -7,8% 9,5

Über tonies

tonies® ist die weltweit größte interaktive Audioplattform für Kinder mit rund 5,3 Millionen verkauften Tonieboxen und 67 Millionen Tonies. Das intuitive und preisgekrönte Audiosystem hat mit seinem kindersicheren, kabellosen und bildschirmfreien Ansatz die Art und Weise verändert, wie kleine Kinder unabhängig spielen und lernen. Tonieboxen wurden in über 100 Ländern aktiviert, das Inhaltsportfolio umfasst mehr als 700 Tonies-Figuren.

Investor Relations Kontakt

Manuel Bösing

Leiter der Abteilung Investor Relations

Telefon: +4915157846012

E-Mail: ir@tonies.com

