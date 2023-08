IRW-News: Portofino Resources Inc. : Portofino legt endgültige Angebote für Lithiumkonzessionen im Salar Arizaro im argentinischen Salta vor

IRW-PRESS: Portofino Resources Inc. : Portofino legt endgültige Angebote für Lithiumkonzessionen im Salar Arizaro im argentinischen Salta vor

Vancouver, British Columbia. 23. August 2023 / IRW-Press / - PORTOFINO RESOURCES INC. (TSX-V: POR) (OTCQB: PFFOF) (FWB: POTA) (Portofino oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen im Rahmen eines öffentlichen Ausschreibungsverfahrens in Salta (Argentinien) detaillierte Angebote für zwei zusammenhängende Lithiumkonzessionen, Untergebiete III und IV, innerhalb des äußerst begehrten Arizaro-Salars (siehe Abbildung 1) eingereicht hat. Die Frist für die Einreichung von Angeboten ist nun verstrichen, und obwohl der Erfolg des Unternehmens in diesem Verfahren nicht garantiert ist, deuten die ersten (offiziellen) Rückmeldungen darauf hin, dass die Finanzvorschläge des Unternehmens im Vergleich zu jenen anderer großer Lithiumunternehmen äußerst wettbewerbsfähig sind. Weitere Aspekte der eingereichten Angebote, einschließlich der Auswirkungen auf das Gemeinwesen, der Nachhaltigkeit und des Nutzens für das Gemeinwesen bzw. die Region, werden derzeit ebenfalls von den Behörden geprüft, und die Ergebnisse werden voraussichtlich in der zweiten Septemberhälfte bekannt gegeben.

Abbildung 1: REMSa IX, Untergebiet III und IV

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71748/PORAugust23_DE_PRcom.001.png

In Zusammenarbeit mit der staatlichen Rohstoffgesellschaft in Salta hat das Unternehmen zuvor eine umfassende geologische Due-Diligence-Prüfung in einem der beiden Konzessionsgebiete, Arizaro IV, absolviert. Erste Explorationsarbeiten an der Oberfläche dieses 8.445 Hektar großen Blocks haben ein dickes Deckgebirge (Kruste) aufgezeigt. Dennoch wurden in Proben an der Oberfläche bis zu 100 Milligramm Lithium pro Liter (mg/l Li) nachgewiesen, was mit den Oberflächenergebnissen anderer Gruppen übereinstimmt, die diesen Salar erkunden. Die zusätzlichen Explorationsaktivitäten beinhalteten:

1. Entnahme von mehr als 40 Soleproben an der Oberfläche und deren Analyse;

2. 35 Schürfgräben, die mithilfe von Grabungsgeräten Wasserspiegel in geringer Tiefe erreichten;

3. Geophysikalische Messungen unter Verwendung der VES-Technologie (Vertical Electric Soundings) über 69.000 Meter (m), die eine Tiefe des Grundwasserleiters von bis zu 1.000 m ergaben; und

4. Ermittlung und Auswertung von Horizonten mit niedrigem spezifischem Widerstand als Soleziele, die möglicherweise hohe Lithiumkonzentrationen enthalten (siehe Abbildung 2).

Abbildung 2: Verteilung der widerstandsfähigen Abschnitte auf dem Projekt Arizaro

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71748/PORAugust23_DE_PRcom.002.png

Die Bereiche, in denen die VES-Ergebnisse auf die größte Mächtigkeit der Schicht mit niedrigem spezifischem Widerstand hindeuten, sind voraussichtlich die aussichtsreichsten Zielgebiete; sie befinden sich im Osten und Süden. Das erkundete Gebiet weist ähnliche geologische Merkmale wie andere Gebiete in derselben Salzfläche auf, in denen Solen mit hohem Lithiumgehalt in der Tiefe nachgewiesen wurden. In angrenzenden Konzessionsgebieten innerhalb des Arizaro-Salars wurden Bohrungen bis in Tiefen von mehr als 500 m niedergebracht, welche aussichtsreiche Schichten von 300 m bis 400 m mit >500 mg/l Lithium erkennen ließen.

David Tafel, CEO von Portofino, sagt dazu: Unsere Rechts-, Betriebs- und Geologenteams haben zwei sehr gründliche, gut recherchierte und wettbewerbsfähige Angebote für eine Partnerschaft im Hinblick auf den Arizaro-Salar vorgelegt, und wir sind zuversichtlich, dass sich unsere Bemühungen auszahlen werden. Gleichzeitig mit der Einreichung unserer Angebote bezüglich Arizaro und im Einklang mit den jüngsten Nachrichten zum Lithiumprojekt Yergo (POR-Pressemeldung vom 14. August 2023) hat das Team in Erwartung des Abschlusses des Konzessions-Buyouts Mitte September damit begonnen, eine geänderte Bohrgenehmigung zu erarbeiten.

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Mike Kilbourne, P.Geo., geprüft und genehmigt, der ein qualifizierter Sachverständiger (QP) im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects, ist. Der qualifizierte Sachverständige hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historischen Informationen über die Konzessionsgebiete in Argentinien und die benachbarten Unternehmen zu verifizieren.

Über Portofino Resources Inc.

Portofino ist ein im kanadischen Vancouver ansässiges Unternehmen, das sich auf die Exploration und die Erschließung von Mineralressourcenprojekten auf dem amerikanischen Kontinent spezialisiert hat. Portofino hat die Möglichkeit, eine Mehrheitsbeteiligung an mehreren Lithiumprojekten in Salta (Argentinien) und bis zu 100 % der Anteile und Rechte am Lithiumkonzessionsgebiet Yergo (2.932 Hektar Grundfläche) in Catamarca zu erwerben. Die Konzessionsgebiete befinden sich im Herzen des weltweit bekannten argentinischen Lithiumdreiecks und in unmittelbare Nähe zu mehreren erstklassigen Lithiumprojekten. Das Unternehmen hat auch das Recht, eine 100%ige Beteiligung an drei Lithiumprojekten im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario zu erwerben: Allison Lake North, Greenheart Lake und McNamara Lake.

Portofinos Projekte South of Otter und Bruce Lake befinden sich im historischen Goldbergbaudistrikt Red Lake, Ontario, Kanada, in unmittelbarer Nähe des Goldprojekts Dixie, das von Great Bear Resources Ltd. entdeckt wurde und sich nun im Besitz von Kinross Gold Corp. befindet. Darüber hinaus besitzt Portofino drei andere Goldprojekte im Nordwesten von Ontario: das Konzessionsgebiet Gold Creek, das sich unmittelbar südlich der historischen Mine Shebandowan befindet, sowie die Konzessionsgebiete Sapawe West und Melema West im sich schnell entwickelnden Goldbergbaugebiet Atikokan.

Für das Board:

David G. Tafel

Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

David Tafel

CEO, Direktor

604-683-1991

Suite 520 - 470 Granville Street

Vancouver, BC, CANADA V6C 1V5

Telephone: 604-683-1991

Fax: 604-683-8544

www.portofinoresources.com

info@portofinoresources.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die nicht eindeutig historischer Natur sind, können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Im Allgemeinen können solche zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, Budget, vorgesehen, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert oder antizipiert nicht oder glaubt bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen identifiziert werden oder können Aussagen enthalten, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, fortgesetzt werden, eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über: die zukünftigen Geschäftspläne des Unternehmens. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung basieren auf bestimmten Annahmen und erwarteten zukünftigen Ereignissen, nämlich: dem Wachstum und der Entwicklung des Unternehmens wie derzeit erwartet. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denen abweichen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht erschöpfend ist. Die Leser werden ferner davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da nicht gewährleistet werden kann, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, tatsächlich eintreten werden. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71748

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=71748&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA73689L2075

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.