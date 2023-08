DAX® gefangen zwischen Unterstützung und Widerstand? – So verdienen Sie trotzdem Geld!

Manche Gelegenheiten bieten sich nur selten. Jetzt könnte sich für Sie eine einmalige Inliner-Chance ergeben, mit der man bis Mittel November bei einer Seitwärtstendenz des Deutschen Aktienindexes circa. 33 % Gewinn erwarten darf.

Bleibt der DAX® bis November dieses Jahres zwischen 11.200 und 16.800 Punkten, bietet der hier vorgeschlagene Inliner-Optionsschein eine Rendite von knapp 33 Prozent – vorausgesetzt Sie halten die Position bis zu ihrem Laufzeitende und keine der beiden Barrieren wird berührt.

„Inliner“ gehören zur Rubrik der exotischen Anlageinstrumente. Jeder Inliner besitzt eine obere und eine untere Barriere, zwischen denen er sich während der Laufzeit bewegen muss. Solange der Kurs des Basiswerts bis zum finalen Bewertungstag des Optionsscheins weder die obere noch die untere Knock-Out-Barriere berührt bzw. durchbrochen hat, erhält der Anleger nach dem Ende der Laufzeit eine Rückzahlung in Höhe von 10,00 Euro pro Inliner-Optionsschein. Wird eine der beiden Knock-Out-Barrieren zu irgendeinem Zeitpunkt während der Laufzeit berührt oder durchbrochen, verfällt der Inliner-Optionsschein nahezu wertlos und wird mit 0,001 Euro aus dem Depot ausgebucht. Damit entsteht ein Totalverlust.

Um sich gegen einen Totalverlust zu wappnen, müssen klar definierte charttechnische Marken beachtet werden, sodass die Position notfalls vor ihrem Laufzeitende mit dem bis dahin aufgelaufenen Verlust geschlossen wird. Hierfür wird die Charttechnik genutzt.

Der Deutsche Aktienindex ist in diesem Jahr kurzzeitig auf ein neues, historisches Hoch ausgebrochen. Im Anschluss daran fiel er in die bis heute andauernde Korrektur zurück.

Wie die nachfolgende Grafik zeigt, bleibt damit die Widerstandszone zwischen 16.238 und 16.500 Punkten weiterhin gültig. Dies ist in Abbildung 1 in Hellblau zu sehen.

Der DAX® befindet sich noch immer im Aufwärtstrend, angezeigt durch die steigende 200-Tage-Linie. Meist dient dieser gleitende Durchschnitt als Realtime-Unterstützung, die nur in den seltensten Fällen im ersten Anlauf unterschritten wird. Es ist daher momentan davon auszugehen, dass sich der Deutsche Aktienindex unterhalb der Widerstandszone und oberhalb der blauen Durchschnittslinie hin- und herbewegen wird.

Abbildung 1 – DAX®-Index im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum:19.04.2021 bis 24.08.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: TAI-PAN

Mit dem hier vorgeschlagenen Inliner-Optionsschein verdienen Sie dann Geld, wenn genau dieses Szenario eintritt. Dennoch, selbst wenn der Deutsche Aktienindex nach unten durchrutscht und die blaue Durchschnittslinie für mehrere Tage kreuzt, verdient der Inliner-Optionsschein weiterhin Geld. Immerhin bewegt sich der Deutsche Index in diesem Fall auf die Mitte der Handelsspanne zu, die sich bei 14.000 Punkten verorten lässt. Das wiederum bedeutet, dass der Inliner in diesem Kursbereich am teuersten ist.

Auf der Unterseite droht erst Gefahr, wenn die hellgrüne Unterstützungszone zwischen 12.375 und 12.575 Punkten unterschritten wird.

In der obigen Grafik habe ich nicht nur die Knock-Out-Barrieren als rote, waagerechte Linien eingefügt, sondern auch den Abrechnungstag. Diesen sehen Sie als blau-gestrichelte, vertikale Linie. Die Spanne des Inliners beträgt insgesamt 5.600 Punkte. Das gibt Sicherheit, wenn Sie Ihr Geld ins Rennen schicken wollen.

Um einem Totalverlustrisiko zu entgehen, sollte die Position allerdings bei einem DAX®-Stand unter 12.000 oder über 16.400 Punkten geschlossen werden. Solange das nicht der Fall ist, können Sie entspannt bis auf den letzten Bewertungstag warten, den Sie im Kursverlauf als vertikale gestrichelte Linie sehen.

Spekulativer Inline-Optionsschein auf den DAX® für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung Basiswert WKN Briefkurs/EUR Untere/Obere Barriere

Laufzeit Maximale Auszahlung

DAX® Index HC7RLR 7,51 11.200/16.800 Punkte 17.11.2023 10,00 EUR

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 24.08.2023; 10:40 Uhr Weitere Produkte auf den DAX® finden Sie unter: www.onemarkets.de

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag DAX® gefangen zwischen Unterstützung und Widerstand? – So verdienen Sie trotzdem Geld! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).