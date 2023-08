HUBER+SUHNER AG / Schlagwort(e): Sonstiges

HUBER+SUHNER von führendem koreanischem Lösungsanbieter für automatisiertes Fahren als Entwicklungs- und Produktionspartner für Radarantennen nominiert



24.08.2023 / 06:45 CET/CEST



24.08.2023 HUBER+SUHNER erhält den Zuschlag für die Herstellung und Lieferung von Radarantennen an

HL Klemove, führender koreanischer Lösungsanbieter für das automatisierte Fahren. Nachdem HUBER-SUHNER zuletzt von verschiedenen grossen europäischen Tier 1 nominiert wurde, weitet das Unternehmen damit seine Kundenbasis in dieser Anwendung erfolgreich auf den asiatischen Markt aus. Das automatisierte Fahren gilt als eine der Mobilitätsformen mit grossem Zukunftspotenzial. HL Klemove, ein führender Lösungsanbieter für automatisiertes Fahren, hat HUBER+SUHNER als Partner für die Entwicklung und Produktion von Antennen nominiert, die in Radarsensoren für das automatisierte Fahren eingesetzt werden. Der Produktionsbeginn ist für 2024 geplant. «Über die technische Lösung hinaus haben uns die Produkt- und Prozessentwicklungskompetenz sowie die Fähigkeiten von HUBER+SUHNER – vom Engineering bis zur Serienproduktion – überzeugt», sagt Han-yeol Yu, Leiter des Autonomous Sensor Forschungs- und Entwicklungszentrums bei HL Klemove. Eine der Voraussetzungen für das automatisierte Fahren ist die getreue Abbildung der Fahrzeugumgebung mittels Radar. Die 3D-Antennentechnologie von HUBER+SUHNER auf der Basis von metallisiertem Kunststoff trägt entscheidend dazu bei, dass Fahrerassistenzsysteme die Position, Relativgeschwindigkeit und Bewegungsrichtung von anderen Verkehrsteilnehmenden und Objekten aus weiter Entfernung und selbst bei hohen Geschwindigkeiten mit höchster Zuverlässigkeit erkennen können. «Mit der Ernennung durch HL Klemove setzt HUBER+SUHNER ein weiteres starkes Zeichen bei der Umsetzung seiner strategischen Wachstumsziele im Automobilbereich in Asien und insbesondere beim Einsatz der

3D-Antennentechnologie», sagt Drew Nixon, COO Segment Transport bei HUBER+SUHNER. Diese Medienmitteilung finden Sie auch unter https://www.hubersuhner.com/de/unternehmen/medien/news Medienmitteilung als PDF Link HUBER+SUHNER AG

