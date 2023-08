Rückenwind von Nvidia treibt Dax an - Jackson Hole im Blick

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die Aussicht auf einen anhaltenden Boom bei der Künstlichen Intelligenz (KI) nach starken Zahlen von Nvidia treibt die Börsen an.

Der Dax sprang am Donnerstagmorgen um ein Prozent auf 15.875 Punkte. Der US-Chiphersteller übertraf mit einem Quartalsumsatz von 13,5 Milliarden Dollar die Markterwartungen und will Aktien im Wert von 25 Milliarden Dollar zurückkaufen. "Der Börsen-Highflyer des Jahres hat nicht nur geliefert, er hat die Erwartungen des Marktes förmlich pulverisiert und die im August am Aktienmarkt hervorgekrochenen Bären ziemlich alt aussehen und förmlich nackt dastehen lassen", sagte Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege von RoboMarkets.

Die in Frankfurt notierten Aktien von Nvidia zogen um mehr als acht Prozent an. Bei den deutschen Tech-Werten stachen Infineon und Siltronic mit Kursgewinnen von 2,3 und 2,6 Prozent heraus.

Anleger blicken auch auf das am Donnerstag beginnende dreitägige Notenbank-Treffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming. Sie erhoffen sich Signale, wie es mit der Zinspolitik in den USA weitergeht. Fed-Chef Jerome Powell wird zwar erst am Freitag seine Rede halten. "Dennoch wird es interessant sein zu hören, wie die anderen Notenbanker die globale Wirtschaft einschätzen und welche Zinsschritte sie in Zukunft für notwendig halten", sagte Molnar.

(Bericht von Anika Ross, redigiert von Hans Seidenstücker.; Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)