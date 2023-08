EQS-Adhoc: Schulte-Schlagbaum AG: Schulte-Schlagbaum AG passt Jahresprognose an

EQS-Ad-hoc: Schulte-Schlagbaum AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Jahresergebnis

Der Vorstand der Schulte-Schlagbaum AG („SAG“) senkt auf Basis aktueller Informationen zur bisherigen Geschäftsentwicklung des Konzerns die Prognose für das Geschäftsjahr 2023. Aufgrund nicht zufriedenstellender Ergebnisse in den ersten sieben Monaten des Jahres 2023 und einer weiterhin angespannten Situation auf den Absatzmärkten des Konzerns muss die SAG die EBIT-Prognose senken. Zuletzt hatte der Konzern ein betriebliches Ergebnis (EBIT) in einem Korridor von 0,8 Mio. EUR bis 1,1 Mio. EUR für das aktuelle Geschäftsjahr prognostiziert. Aus heutiger Sicht rechnet die Konzernleitung mit einem EBIT-Korridor von -2,1 Mio. EUR bis -1,8 Mio. EUR. Hintergrund der Anpassung der Prognose ist im Wesentlichen die Krise im Bausektor, welche sich unmittelbar auf die Umsätze des zusammengefassten Geschäftsbereichs Schloss- und Schließblechsysteme auswirkt sowie die anhaltenden Verspätungen der Verfügbarkeit der neuen Produkte des Geschäftsbereichs Schließsysteme für Türen und Möbel. Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Finanzmeldung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen über das Geschäft, die finanzielle Entwicklung sowie die Erträge des Schulte-Schlagbaum Konzerns und dessen einzelnen Geschäftseinheiten und Tochtergesellschaften. Diesen Aussagen liegen Annahmen und Prognosen zugrunde, die auf gegenwärtig verfügbaren Informationen und aktuellen Einschätzungen beruhen. Sie sind mit einer Vielzahl von Unsicherheiten und Risiken behaftet. Der tatsächliche Geschäftsverlauf kann daher wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweichen.

