SIEMENS - Die Aktie ist ein spekulativer ...

Vor etwas mehr als einem Jahr feierte die Siemens-Aktie ein Comeback. Aus dem hohen zweistelligen Preisbereich heraus wurde die Aktie gekauft und es etablierte sich ein mittelfristiger Bullenmarkt. In der Spitze dessen kostete ein Anteilschein dieses Jahr 167 EUR. Damit schoss der Kurs kurzzeitig auf ein neues Allzeithoch, bevor die Verkäufer wieder Druck machten. Aktuell notiert die Aktie fast 18 % unter ihrem Sommerhoch.

Charttechnisch betrachtet steht in der Siemens-Aktie derzeit eine wichtige Entscheidung an. Handelt es sich bei der gesamten Bewegung in diesem Jahr um eine Konsolidierung auf hohem Niveau, mit der es in den nächsten Wochen und Monaten zu neuen Hochs kommt oder um eine Topformation? In diesem Fall kann es kurzfristig zwar einige Erholungsgewinne geben, mittelfristig aber werden wir neue Tiefs unterhalb von 133,52 EUR sehen. Die Aktie könnte dann die Rally des letzten Jahres weiter korrigieren, wobei Abgaben auf 125-120 EUR und sogar tiefer möglich wären. Eine sehr starke horizontale Unterstützung lässt sich beispielsweise erst wieder im Bereich von ca. 110 EUR ausmachen. Im folgenden Chart sind diese beiden Szenarien skizziert.

Die kurzfristige Entwicklung sorgt aktuell leider nicht für große Erkenntnisse. Hier ist die Aktie im Rahmen der jüngsten Verkaufswelle gerade um eine Stabilisierung und Erholung bemüht. Dafür wurde ein wichtiger Unterstützungsbereich um 136 EUR für kurzfristige Käufe genutzt. So richtig absetzen kann sich die Aktie nach oben aber nicht. Ab ca. 139 EUR scheint es genug Verkaufsinteresse oder zu wenig Kaufinteresse zu geben.

Fazit: Strategisch gesehen hätte die Siemens-Aktie oberhalb von 132/134 EUR eigentlich gute Chancen, um zunächst in Richtung 142 EUR und später sogar wieder zum Jahreshoch durchzustarten. Fairerweise muss man jedoch festhalten, dass es für dieses Szenario momentan noch keine bestätigenden Kursmuster gibt. In den letzten Tagen gab es zwar einige Stabilisierungsansätze, ein vollständiger Boden ist jedoch noch nicht zu erkennen. Dafür müsste die Aktie momentan beispielsweise über ca. 140 EUR ansteigen, um eine kleine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation zu vollenden. Kommt es hingegen zu nachhaltig neuen Tiefs, rückt das oben skizzierte, mittelfristig bärische Szenario in den Vordergrund. Auf den Punkt gebracht, würde ich die Aktie aktuell als einen sehr spekulativen Kauf einordnen, der weniger durch eine große Wahrscheinlichkeit, sondern vielmehr durch ein entsprechend gutes CRV glänzt.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)