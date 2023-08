EQS-News: Netfonds AG: Ergebnis des zweiten Quartals und ersten Halbjahres 2023

EQS-News: Netfonds AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

Netfonds AG: Ergebnis des zweiten Quartals und ersten Halbjahres 2023



29.08.2023 / 12:01 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG



Ergebnis des zweiten Quartals und ersten Halbjahres 2023 Erfolgreiches zweites Quartal 2023

Überproportionaler Anstieg der Nettoerlöse

Wachstum und Skalierung der finfire-Plattform gewinnen an Dynamik

Hamburg, 29. August 2023 - Die Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME74), eine führende Plattform der deutschen Finanzindustrie, erzielte im zweiten Quartal 2023 einen Bruttoumsatz von 46,5 Mio. EUR (Q2 2022: 45,6 Mio. EUR) und im ersten Halbjahr 2023 einen konsolidierten Konzernumsatz von 93,3 Mio. EUR (H1 2022: 91,8 Mio. EUR). Dies entspricht einer Steigerung von 1,7 % gegenüber dem Umsatz des Vorjahres.



Die fakturierten Nettoerlöse nach Abzug der Vergütungen an die angeschlossenen Kunden und Berater stiegen im zweiten Quartal 2023 überproportional um 20,3 % auf 9,6 Mio. EUR (Q2 2022: 8,0 Mio. EUR). Im gesamten ersten Halbjahr lagen die Erlöse bei 17,6 Mio. EUR und damit um 6,1 % über dem Vorjahresergebnis (H1 2022: 16,6 Mio. EUR).



Ergebnisseitig hat die Netfonds Gruppe das EBITDA im zweiten Quartal 2023 ebenfalls deutlich auf 1,5 Mio. EUR verbessert (Q2 2022: 0,9 Mio. EUR). Das EBIT lag im Berichtszeitraum bei 0,8 Mio. EUR (Q2 2022: 0,0 Mio. EUR). Bedingt durch ein leicht positives Zinsergebnis fiel das EBT mit 0,9 Mio. EUR etwas höher als das EBIT aus.



Auf Halbjahressicht erreichte das EBITDA einen Wert von 1,9 Mio. EUR (H1 2022: 2,8 Mio. EUR), was einem Rückgang von -32,7 % entspricht. Das EBIT erreichte 0,5 Mio. EUR (H1 2022: 1,1 Mio. EUR) und das EBT lag ebenfalls bei 0,5 Mio. EUR (H1 2022: 1,0 Mio. EUR). Diese Entwicklungen resultieren hauptsächlich aus dem schwächeren ersten Quartal 2023. Die Assets under Administration als Basis für die wiederkehrenden Erträge erreichten mit 22,8 Mrd. EUR (Vorjahr: 20,7 Mrd. EUR) ein neues Rekordniveau.



Aktuelle Unternehmensentwicklung, Plattform-Skalierung gewinnt Dynamik



„Der Fokus auf das Kerngeschäft rund um unsere skalierbare finfire-Plattform beginnt sich auszuzahlen“, sagt Martin Steinmeyer, CEO der Netfonds AG. „Die für uns wichtigen Nettoerlöse haben wir im ersten Halbjahr dieses Jahres bereits deutlich gesteigert. Mit 20 % Wachstum gegenüber dem Vorjahr hat die starke Dynamik des zweiten Quartals dabei einen erheblichen Beitrag geleistet. Grundlage dieser positiven Entwicklung bilden die deutlich gestiegenen wiederkehrenden Erträge der administrierten Assets (+10 % auf 22,8 Mrd. EUR) sowie der auf der Plattform verwalteten Versicherungsverträge. Darüber hinaus haben wir im ersten Halbjahr Mittelzuflüsse von über 1 Mrd. EUR generiert und zusätzlich eine Rekordanzahl von Neukunden für unsere Strategieportfolio-Plattform der NFS Hamburger Vermögen gewonnen. Die kombinierten Assets under Management der Vermögensverwaltung und des Asset-Managements der Netfonds Gruppe erreichten mit mehr als 2,8 Mrd. EUR ebenfalls ein neues Rekordniveau. Hier ist das Wachstum rein organisch getrieben. Aktuell sehen wir den Skalierungsbeginn unserer finfire-Plattform. Zusammen mit einer effizienten Kostendisziplin sind wir für die nähere Zukunft, natürlich immer in Abhängigkeit von den Aktienmärkten, positiv gestimmt.“



Ausblick auf den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres



Vor dem Hintergrund der Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr bestätigt der Vorstand die Geschäftsprognose für das Gesamtjahr 2023. Netfonds prognostiziert aktuell einen Bruttoumsatz im Bereich von 185 bis 190 Mio. EUR. Der Nettoumsatz wird zwischen 35 und 37 Mio. EUR erwartet.



Mittelfrist-Ausblick und Capital Markets Call



Vorstand und Aufsichtsrat der Netfonds AG haben erstmals einen mittelfristigen Ausblick für die Entwicklung der Netfonds Gruppe bis zum Geschäftsjahr 2026 erstellt und beschlossen. Die Veröffentlichung ist für Mitte September vorgesehen.



Netfonds lädt alle Interessenten zur Teilnahme an einem Capital Markets Call zur detaillierten Vorstellung des Geschäftsmodells und der Mittelfristplanung 2026 für den 19. September 2023 um 10 Uhr ein. Die Einladung und der entsprechende Zugang werden kurzfristig über den IR-Mailverteiler zur Verfügung gestellt.



Die wichtigsten Kennzahlen zur Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal und im ersten Halbjahr 2023 stellten sich wie folgt dar:

in Mio. EUR * Q2 2023 Q2 2022 Entwicklung Brutto-Konzernumsatz 46,5 45,6 +2,1 % Netto-Konzernumsatz 9,6 8,0 +20,3 % EBITDA 1,5 0,9 +64,9 % EBITDA Marge / Nettoumsatz 15,4 % 11,3 % N/A EBIT 0,8 0,0 >100 % EBT 0,9 -0,1 N/A Assets under Administration 22.800 20.700 +10,1 % * ohne Immobilien

in Mio. EUR * H1 2023 H1 2022 Entwicklung Brutto-Konzernumsatz 93,3 91,8 +1,7 % Netto-Konzernumsatz 17,6 16,6 +6,1 % EBITDA 1,9 2,8 -32,7 % EBITDA Marge / Nettoumsatz 10,7 % 16,7 % N/A EBIT 0,5 1,1 -58,3 % EBT 0,5 1,0 -47,7 % Assets under Administration 22.800 20.700 +10,1 % * ohne Immobilien



Weitere Informationen zur Netfonds Gruppe und ihren verbundenen Tochterunternehmen finden Sie unter



Kontakt

Netfonds AG

Heidenkampsweg 73

20097 Hamburg



Investor Relations

Philip Angrabeit

Tel.: +49 40 822 267 142

E-Mail:



Über die Netfonds Gruppe

