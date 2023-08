EQS-News: Smartbroker Holding AG: Einladung zur virtuellen Präsentation der H1 2023 Ergebnisse und Vorstellung von SMARTBROKER+

EQS-News: Smartbroker Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Konferenz

Smartbroker Holding AG: Einladung zur virtuellen Präsentation der H1 2023 Ergebnisse und Vorstellung von SMARTBROKER+ Berlin, 29. August 2023 Sehr geehrte Damen und Herren, die Smartbroker Holding AG (ISIN: DE000A2GS609, FSE: SB1) veröffentlicht am 13. September 2023 den Zwischenbericht für das erste Halbjahr 2023 und lädt am selben Tag zu einem Earnings Call ein. Die Vorstandsmitglieder André Kolbinger (CEO) und Roland Nicklaus (CFO) führen durch die Ergebnisse und geben einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr. Zudem gibt Oliver Haugk (CPO) einen detaillierten Einblick in die neue Version des digitalen Brokers für private Anleger und Sparer, SMARTBROKER+, der in Kürze startet. Oliver Haugk ist seit 2017 Vorstandsmitglied und wurde kürzlich neben seiner Rolle als Chief Product Officer zum Co-CEO der Smartbroker-Gruppe bestellt. Der Earnings Call, die anschließende Fragerunde und die Vorstellung von SMARTBROKER+ finden in deutscher Sprache statt und sind insgesamt auf 90 Minuten terminiert. Um an der virtuellen Veranstaltung teilzunehmen, bitten wir Sie um Ihre Anmeldung unter folgendem Link: https://montegaconnect.de/event/3atvym52j2oeeuxuyjxjryxla8xjhc6s Datum: Mittwoch, 13. September 2023 Zeit: 11 Uhr (MESZ) Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und stehen für Rückfragen gerne zur Verfügung. Über die Smartbroker-Gruppe: Die Smartbroker-Gruppe betreibt unter anderem SMARTBROKER+ – einen Next Generation-Broker, der als einziger Anbieter in Deutschland das umfangreiche Produktspektrum der klassischen Broker mit den äußerst günstigen Konditionen der Neobroker verbindet. Das Portfolio im Bereich Transaktion umfasst außerdem den digitalen Fondsvermittler FondsDISCOUNT.de. Gleichzeitig betreibt die Gruppe im Bereich Medien vier reichweitenstarke Börsenportale, die Privatanlegern mit Kapitalmarktinformationen versorgen (wallstreet-online.de, boersenNews.de, FinanzNachrichten.de und ARIVA.de). Mit mehreren Hundert Millionen monatlichen Seitenaufrufen ist die Gruppe der mit Abstand größte verlagsunabhängige Finanzportalbetreiber im deutschsprachigen Raum und unterhält die größte Finanz-Community.

