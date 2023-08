UBS und Publikation "Inside Paradeplatz" schließen Vergleich

Zürich (Reuters) - Die UBS hakt einen weiteren Rechtsfall der kürzlich übernommenen Credit Suisse ab.

Die Großbank einigte sich mit "Inside Paradeplatz" auf einen Vergleich, wie die Schweizer Onlinepublikation am Dienstag mitteilte. Im Rahmen des am 24. August vor dem Handelsgericht des Kantons Zürich erzielten Vergleichs habe "Inside Paradeplatz" zahlreiche Leserkommentare gelöscht sowie drei Passagen in zwei Publikationen gelöscht beziehungsweise angepasst. Die übrigen Ansprüche seien fallengelassen worden. Credit Suisse hatte im vergangenen Jahr Klage gegen "Inside Paradeplatz" eingereicht und unter anderem eine Verletzung von Persönlichkeitsrechten von Credit-Suisse-Spitzenkräften moniert. Eine Sprecherin der UBS bestätigte den Vergleich.

