EQS-Adhoc: STERN IMMOBILIEN AG: Veränderungen im Vorstand

STERN IMMOBILIEN AG: Veränderungen im Vorstand



30.08.2023 / 16:05 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insider-Information gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) STERN IMMOBILIEN AG: Veränderungen im Vorstand Grünwald, 30. August 2023. Die STERN IMMOBILIEN AG (ISIN: DE000A13SSX4) gibt bekannt, dass Herr Eric Bichlmeier, Diplom Betriebswirt, Certified Rating Advisor (ISM), in den Vorstand der Gesellschaft berufen wird und Frau Iram Kamal ihr Amt als Vorstandsmitglied niedergelegt hat. Herr Bichlmeier ist durch eine langjährige beratende Tätigkeit bestens mit der Stern Immobilien AG vertraut.



Erläuterungsteil: Hans Kilger, Aufsichtsratsvorsitzender der STERN IMMOBILIEN AG: „Der Aufsichtsrat bedankt sich bei Frau Kamal für das langjährige und erfolgreiche Wirken als Vorstandsmitglied. Die STERN IMMOBILIEN AG wird weiterhin gerne ihre Expertise als Beraterin der Gesellschaft in Anspruch nehmen.“ Über die STERN IMMOBILIEN AG: Die STERN IMMOBILIEN AG hält Immobilien an nationalen und internationalen Top-Standorten und entwickelt deren Werte. Der Schwerpunkt der aktuellen Aktivitäten liegt dabei besonders im Raum München. Im Fokus der Geschäftstätigkeit stehen die Optimierung von substanzstarken Wohnobjekten, Geschäftshäusern sowie Grundstücken. Durch langjährige Immobilienexpertise, intelligente Wertschöpfungskonzepte und hervorragenden Marktzugang werden dabei überdurchschnittliche, risikoadjustierte Renditen erzielt. Die Aktie (ISIN: DE000A13SSX4) der Gesellschaft mit Sitz in Grünwald ist im Mittelstandssegment m:access der Börse München gelistet. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.stern-immobilien.com.

Investor und Public Relations: edicto GmbH

Dr. Sönke Knop

Tel.: +49 – (0)69 – 905505-51

30.08.2023 CET/CEST

