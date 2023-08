Kundenbrief - UBS übernimmt im Wertpapierhandel Neugeschäft der Credit Suisse

Zürich (Reuters) - Die UBS macht einen weiteren Schritt zur Integration der im Juni übernommenen Credit Suisse.

Die Wertpapierhandels-Division Global Markets der Credit Suisse will ihr Neugeschäft ab dem 22. September zurückfahren, hieß es in einem der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch vorliegenden Brief an die Global-Markets-Kunden. In Zukunft werde Neugeschäft über juristische Einheiten der UBS konsolidiert. Die Betreuung bestehender Positionen bei der Credit Suisse werde dagegen fortgesetzt, auch wenn diese nicht aufgestockt werden könnten.

