Edisun Power Europe AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Edisun Power Europe AG: Solides Ergebnis trotz Gegenwind



31.08.2023 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Zürich, 31. August 2023

Solides Ergebnis trotz Gegenwind

Rekord in der Solarstromproduktion von 86'270 MWh (+34.0%) dank neuster Solaranlage Betty

Umsatz konstant bei CHF 9.23 Mio. (+2.0% in Lokalwährungen)

EBITDA CHF 6.71 Mio. (-1.0% in Lokalwährung) mit 72.7% über Zielwert von 70%

Neue fünfjährige Anleihe mit 3.25% Zins per 1. November 2023

Im ersten Halbjahr blieb der Umsatz konstant zum Umsatz der Vorjahresperiode. Die EBITDA Marge lag mit 72.7% über dem mittelfristigen Zielwert von 70%. Der Rein-gewinn ging infolge gesunkener Strompreise, tieferen Währungsgewinnen sowie neuen Regularien in Spanien und Deutschland auf CHF 2.21 Mio. zurück.

Rekord in der Solarstromproduktion, tiefere Strompreise und neue Regularien

Der Umsatz blieb gegenüber dem Vorjahreshalbjahr konstant auf CHF 9.23 Mio. (1. HJ 2022: CHF 9.23 Mio.) und stieg in Lokalwährungen leicht um 2.0%. Insgesamt wurden mit 86’270 MWh um 34% mehr Solarstrom als in der Vorjahresperiode produziert. Dies würde dem durchschnittlichen Stromverbrauch von über 42’624 Vier-Personen-Einfamilien-haushalten in der Schweiz entsprechen. Dank der neuen Grossanlage Betty (23.4 MWp), welche seit Mitte November 2022 am Stromnetz ist, erhöhte sich die Stromproduktion in Portugal um 59.5% und machte zusammen mit der Grossanlage Mogadouro (49 MWp) mit 63'524 MWh 73.6% des gesamten von Edisun Power produzierten Solarstroms aus.

Gewinnabführungsvorschriften, Anpassungen bei Subventionierungen des Stromertrags, schlechtere Wetterbedingungen im Frühling sowie vor allem markant tiefere Strommarktpreise (in Spanien im Durchschnitt EUR 70 pro MWh gegenüber EUR 181 MWh in der Vorjahresperiode) haben bei den Anlagen in Spanien, Italien und Deutschland zu Umsatzeinbussen geführt. So sank in Spanien vor dem Hintergrund der geringeren Strommarktpreise und Subventionsanpassungen der Umsatz um 24.9% auf CHF 3,07 Mio..

Die Erlöse in Deutschland gingen um knapp CHF 0.35 Mio. zurück; dies infolge der Einstellung des Betriebs der Anlage in Hörselgau Mitte Mai, schlechterer Wetterbedingungen im Frühling, einer außerordentlichen Steuer auf Übergewinne und einer Senkung der deutschen Strommarktpreis um durchschnittlich 40%. Die Erlöse aus Kleinanlagen, die von einer Einspeisevergütung profitieren, waren nicht betroffen.

EBITDA Marge bleibt über Zielwert

Edisun Power ist weiterhin äusserst schlank aufgestellt und hat Smartenergy für die Projektentwicklung, die Baubegleitung, die Strukturierung von Projektfinanzierungen, das Asset Management der in Betrieb genommenen Anlagen und übrigen Dienstleistungen mandatiert. Die Solaranlagen werden an den beiden Standorten Wollerau und Porto kontinuierlich überwacht, so dass die Produktion von Solarstrom maximiert werden kann. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) blieb mit CHF 6.71 Mio. (1. HJ 2022: CHF 6.92 Mio.) und einer EBITDA-Marge von 72.7% (1. HJ 2021: 75.0%) weiterhin klar über dem mittelfristigen Zielwert von 70%.

Die Anlagen in der Schweiz, in Frankreich und Portugal weisen alle eine Profitabilität von über 84% EBITDA Marge aus. Mit 94.2% erreichten die Anlagen in der Schweiz die klar höchste Marge. Die beiden Grossanlagen Mogadouro (49 MWp) und Betty (23.4 MWp), welche nicht wie die anderen Anlagen von zeitlich limitierten, subventionierten Einspeisevergütungen profitieren, erwirtschafteten dank ihrer Grösse, optimierter Produktion sowie Verkauf von Herkunftsnachweisen (Guarantees of Origin) eine EBITDA Marge von 93.3% als neue Bestmarke und trugen rund 38.1% zum Gesamtumsatz bei.

Der Reingewinn ging gegenüber dem Rekordgewinn der Vorjahresperiode auf CHF 2.21 Mio. mit einer Marge von 24.0% (1. HJ 2022: 67.1%) zurück. Massgeblich waren höhere Zinskosten von CHF 3.1 Mio. (1. HJ 2022: CHF 1.9 Mio.) sowie tiefere unrealisierte Fremdwährungsgewinne infolge des starken Schweizer Frankens auf den in Euro geschuldeten Darlehen von CHF 2.6 Mio. (1. HJ 2022: CHF 5.5 Mio.).

Positiver operativer Cash flow und stabile Bilanz

Der Geldfluss aus Betriebstätigkeit blieb mit CHF 4.4 Mio. positiv (1. HJ 2022: CHF 7.1 Mio.) und die Investitionen gingen gegenüber der Vorperiode auf CHF 8.6 Mio. zurück, da in der Vorperiode der Bau der Grossanlage Betty hohe Ausgaben bewirkte (1. HJ: 22.6 Mio.). Die Eigenkapitalquote verringerte sich leicht auf 19.0% (Ende 2022: 19.4%). Das langfristige Anlagevermögen ist weiterhin durch das langfristige Fremd- und Eigenkapital mit 110.8% gedeckt (1. HJ: 111.4%).

Vorteilhaft wirkt sich aus, dass für die an Smartenergy ausstehenden Zahlungen von CHF 117.8 Mio. für gekaufte Projektrechte keine Zinsbelastungen anfallen. Zusammen mit dem Eigenkapital entspricht dies soliden 49.6% der Bilanzsumme (1. HJ: 50.2%).

Ziel bleibt, die Eigenkapitalquote mittelfristig wieder auf über 40% zu erhöhen. Dies soll primär mit der pro-aktiven Bewirtschaftung des Anlage- und Projektportfolios geschehen.

Ausblick auf das laufende Jahr

Operativ startete das zweite Halbjahr dank hervorragenden Wetterbedingungen sehr vielversprechend. Ebenso haben sich die Strompreise infolge der Hitzewelle in Europa wesentlich erholt. Über verschiedene Solar- und Projektrechte werden mit mehreren Interessenten Verkaufsverhandlungen geführt. Ziel ist es, diese Verhandlungen innerhalb der zweiten Jahreshälfte erfolgreich abzuschliessen.

Ausgabe einer neuen Obligationenanleihe

Der Verwaltungsrat hat entschieden, zur Finanzierung der laufenden Projekte eine neue, fünfjährige 3.25%-Anleihe über CHF 20 Mio. (aufstockbar) mit einer Laufzeit vom 1. November 2023 bis 31. Oktober 2028 herauszugeben. Zeichnungsschluss ist der 24. Oktober 2023.

Der Halbjahresbericht 2023 der Edisun Power Gruppe ist auf der Webseite verfügbar:

http://www.edisunpower.com/de/home-de/investoren/berichterstattung

Kennzahlen der Edisun Power Gruppe

Erfolgsrechnung (in TCHF) 30.06.2023 30.06.2022 Umsatz 9’226 9’230 Stromertrag 8’880 9’182 Übriger Ertrag 345 48 EBITDA 6’709 6’922 in % des Umsatzes 72.7% 75.0% Abschreibungen und Amortisationen -3’235 - 3’444 Wertberichtigungen -16 - EBIT 3’458 3’478 in % des Umsatzes 37.5% 37.7% Gewinn 2’213 6’189 in % des Umsatzes 24.0% 67.1% pro Aktie in CHF 2.14 5.98 Bilanz (in TCHF) 30.06.2023 31.12.2022 Land, Anlagen und Ausrüstung 317’092 319’018 Vorräte (Solarprojekte zum Verkauf) 32’081 31’688 Bilanzsumme 385’148 394’256 Eigenkapital 73’224 76’458 in % der Bilanzsumme 19.0% 19.4% Eigenkapital und zinsloses langfristiges Fremdkapital 191’002 197’742 in % der Bilanzsumme 49.6% 50.2% Nettoverschuldung 264’009 260’353 Geldfluss (in TCHF) 30.06.2023 30.06.2022 Aus Betriebstätigkeit 4’445 7’091 Aus Investitionstätigkeit -8’601 - 22’642 Aus Finanzierungstätigkeit -3’196 972 Photovoltaikanlagen 30.06.2023 30.06.2022 Anzahl Photovoltaikanlagen 36 38 Installierte Leistung 105.8 MW 83.7 MW Solarstromproduktion 86'270 MWh 64’177 MWh





Für weitere Informationen

Dr. René Cotting, +41 44 266 61 20, info@edisunpower.com

Edisun Power Gruppe

Als kotierter europäischer Solarstromproduzent finanziert und betreibt die Edisun Power Gruppe Solarstromanlagen in verschiedenen europäischen Ländern. Edisun Power startete ihr Engagement auf diesem Gebiet bereits 1997. Seit September 2008 ist das Unternehmen an der Schweizer Börse kotiert. Edisun Power verfügt bei der Realisierung und beim Kauf sowohl nationaler als auch internationaler Projekte über breite Erfahrung. Aktuell besitzt das Unternehmen 36 Solarstromanlagen in der Schweiz, in Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien und Portugal. Mit einem gesicherten Portfolio von Projekten in Entwicklung von ca. 917 MW ist das Unternehmen für ein signifikantes Wachstum gerüstet.

Disclaimer

This document contains forward-looking statements. These statements are based on the current views, expectations, assumptions and information of the management of the Company. Forward-looking statements should not be construed as a promise of future results and developments and involve known and unknown risks and uncertainties. Actual results, performance or events may differ materially from those described in such statements due to a number of factors. The Company does not assume any obligations to update any forward-looking statements.

This document is not an offer to sell or a solicitation of offers to purchase or subscribe for shares. This document is not a prospectus within the meaning of Article 652a of the Swiss Code of Obligations, nor is it a listing prospectus as defined in the listing rules of the SIX Swiss Exchange AG or a prospectus under any other applicable laws. Copies of this document may not be sent to jurisdictions, or distributed in or sent from jurisdictions, in which this is barred or prohibited by law. The information contained herein shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, in any jurisdiction in which such offer or solicitation would be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any jurisdiction. A decision to invest in securities of Edisun Power Europe AG (the “Company”) should be based exclusively on the issue and listing prospectus to be published by the Company for such purpose.