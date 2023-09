EQS-Adhoc: Salzgitter Aktiengesellschaft: Salzgitter-Konzern setzt Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2023 aus

EQS-Ad-hoc: Salzgitter Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognose/Prognoseänderung

Salzgitter Aktiengesellschaft: Salzgitter-Konzern setzt Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2023 aus



01.09.2023

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Die Aurubis AG hat gestern in einer Ad-hoc-Meldung mitgeteilt, dass der derzeitige Prognosekorridor für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 nicht gehalten werden kann, eine neue eindeutige Prognose wurde nicht abgegeben. Die Salzgitter AG ist bezogen auf die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien mit 29,99% an der Aurubis AG beteiligt. Durch die Bilanzierung nach der Equity-Methode, hat die Ergebnisentwicklung der Beteiligung an der Aurubis AG unmittelbaren Einfluss auf das erwartbare Jahresergebnis des Salzgitter-Konzerns und ist fester Bestandteil der Ergebnisplanung. Daher setzt der Vorstand der Salzgitter AG seine Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr vorerst ebenfalls aus und wird diese, nach aktualisierter Prognose der Aurubis AG, entsprechend anpassen.

