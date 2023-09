EQS-News: Puppyoos Next-Gen Smart-Home-Reinigungslösungen erobern Europa auf der IFA 2023 im Sturm

EQS-News: Puppyoo / Schlagwort(e): Produkteinführung

(BERLIN, 4. September 2023) Puppyoo Vacuums („Puppyoo“), eine weltweit führende Marke für Haushaltsstaubsauger, nahm vom 1. bis 5. September erneut an der jährlichen IFA-Veranstaltung in Berlin teil, stellte sein leistungsstarkes Staubsaugersortiment vor und demonstrierte sein Engagement zu Produktinnovationen und fortschrittlichen Technologien. Ihre Flaggschiff-Serie T12 sowie die neu vorgestellten Modelle T22 Plus und T21 Plus faszinierten Publikum, Partner und Medienbesucher mit ihrer kraftvollen Leistung, innovativen Designs und umweltfreundlichen Konzepten. T22 Plus und T21 Plus können als Höhepunkt der Errungenschaften von Puppyoo angesehen werden und stellen einen wichtigen Meilenstein in der Staubsaugerforschung und -entwicklung dar. Ein Hauptmerkmal, das die neuen Produkte von Puppyoo von den anderen abhebt, ist die wirklich beeindruckende Akkuleistung. Als Reaktion auf den weitverbreiteten Ärger über die kurze Akkulaufzeit von Akku-Staubsaugern verfügen diese neuen Modelle über erweiterte Akkukapazitäten, die längere Reinigungssitzungen ohne störende Unterbrechungen ermöglichen. Während sowohl Puppyoo T22 Plus als auch T21 Plus das gemeinsame Ziel haben, eine außergewöhnliche Reinigungsleistung zu liefern, verfügen sie jeweils über einzigartige Merkmale und Funktionen. Der Puppyoo T22 Plus zeichnet sich durch seine beeindruckende Leistung von 770 W aus und garantiert eine robuste Saugleistung und eine erhöhte Reinigungseffizienz. Mit dem zusätzlichen Komfort von zwei abnehmbaren Akkus ermöglicht dieses neue Produkt dem Benutzer eine Reinigungszeit von ca. 130 Minuten, ohne dass ein Aufladen erforderlich ist. Der Staubsauger glänzt vor allem durch ihr umfassendes Sortiment an Bürstenkopfzubehör und dem ergonomischen Strukturdesign, das sorgfältig auf verschiedene Reinigungsanforderungen zugeschnitten ist und das Reinigungserlebnis insgesamt verbessert. Ausgestattet mit einem ähnlichen Doppelbatteriesystem hat der T21 Plus ein geringeres Gewicht, was eine längere Laufzeit und eine mühelose, effiziente Reinigung gewährleistet. Darüber hinaus verfügen beide Modelle über einen intuitiven LCD-Bildschirm mit dynamischen Anzeigen, der Reinigungsinformationen in Echtzeit liefert und durch intelligente und benutzerfreundliche Bedienung eine nahtlose Interaktion zwischen Benutzern und ihren Geräten fördert. Mit dauerhafter Akkuleistung, starker Saugleistung, erhöhtem Benutzerkomfort und einer Vielzahl weiterer herausragender Funktionen bieten die neuen Angebote von Puppyoo den Kunden ein wirklich einzigartiges und unvergleichliches Reinigungserlebnis. Die Teilnahme an der IFA 2023 ist für Puppyoo von enormer Bedeutung, da ihre Anwesenheit ihr Ziel unterstreicht, sich weiterhin stark auf dem europäischen Markt zu etablieren und starke Partnerschaften in der Region aufzubauen. Die Präsentation ihrer Produkte auf der IFA erhöht nicht nur ihre internationale Sichtbarkeit, sondern ermöglicht es ihnen auch, wichtige technologische Fortschritte und überlegene Produktqualität einem globalen Publikum zu präsentieren. Über Puppyoo Puppyoo wurde 1999 gegründet und verfolgt die Markenmission, „Familien auf der ganzen Welt die besten Staubsauger anzubieten“. Seit 24 Jahren engagiert sich Puppyoo für Forschung, Entwicklung und Innovation im Staubsaugerbereich und hat 1108 Patente erhalten, von denen 75 % auf Erfindungs- und Gebrauchspatente entfallen. Das Unternehmen beherrscht die drei Kerntechnologien von Staubsaugern: Motoren, Luftkanäle und intelligente Sensoren. Die Produktqualität liegt weit über dem Branchendurchschnitt und die Staubsauger werden in 86 Ländern verkauft. Darüber hinaus engagiert sich das Unternehmen bei der Produktentwicklung für Nachhaltigkeit und unterstützt aktiv Gemeinden, indem es die Puppyoo Foundation gegründet und 2017 die „CHEN'AI-Initiative“ ins Leben gerufen hat, die Hunderten von armen Kindern bei der Rückkehr zur Schule geholfen hat. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: http://www.puppyoo.com.

