PUMA - Aktie kratzt am kurzfristigen Abwärtstrend

PUMA SE - WKN: 696960 - ISIN: DE0006969603 - Kurs: 62,900 € (XETRA)

Die Puma-Aktie befindet sich seit einem Hoch vom 10. August 2023 bei 65,98 EUR in einer Konsolidierung. Diese führte am 23. August zu einem Tief bei 58,20 EUR. Damit drang die Aktie in den Unterstützungsbereich zwischen 59,26 EUR und 57,95 EUR ein.

Dort drehte der Wert nach oben und erholte sich zunächst auf 61,50 EUR. Am Donnerstag scheiterte der Wert am kurzfristigen Abwärtstrend. Heute attackiert er diesen Trend erneut. Am Morgen notierte er im Hoch bei 63,20 EUR und damit leicht über dem Abwärtstrend. Zu einem stabilen Ausbruch über diesen Trend kam es aber bisher nicht.

Kaufwelle deutet sich an

Da aber bisher auch jeglicher Verkaufsdruck seit dem Morgen fehlt, hat die Aktie nach wie vor Chancen auf einen Ausbruch über diesen Abwärtstrend. Ein neues Tageshoch wäre ein Kaufsignal in Richtung 65,98 EUR.

Ich habe in meinem Musterdepot Active Trading am 28. August 2023 zu 0,15 EUR eine Position in dem Hebelzertifikat mit der ISIN: DE000HS1KK13 eröffnet. Nur einen Tag später konnte das Kapital nach einem Anstieg um 50 % bereits wieder abgezogen werden. Die Restposition liegt aktuell mit 113,33% im Plus. Ich führe dieses Depot seit Anfang des Jahres in unserem Flagschiff stock3 Trademate. Das Depot notiert heute auf einem neuen Allzeithoch. Alle Infos zu diesem Paket finden sie hier.

Sollte der Wert allerdings unter 61,50 EUR abfallen, dann wären die Rallychancen erst einmal dahin. In diesem Fall müsste mit einem erneuten Rückfall gen 58,20 EUR gerechnet werden.

Fazit: Die Puma-Aktie steht kurz vor einem weiteren Kaufsignal.

PUMA-Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)