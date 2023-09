Biontech SE: Mehr Coronainfektionen machen Impfauffrischungen erforderlich

Biotech mit Spezialisierung auf die mRNA im Profil

BioNTech SE ist ein globales, voll-integriertes Immuntherapie-Unternehmen der nächsten Generation. Auf der Konzernwebsite wirbt das Unternehmen, damit, dass man bei der Entwicklung von Therapien für Krebs und andere schwere Erkrankungen Pionierarbeit leisten würde. Im Fokus steht dabei die mRNA-Technologie. mRNA-Impfstoffe sind eine Art von Impfstoffen, die dazu verwendet werden, unseren Körper gegen bestimmte Krankheiten zu schützen, wie zum Beispiel COVID-19. Die mRNA-Impfstoffe enthalten winzige Teile genetischer „Botschaften“ in Form von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA). Diese Botschaften enthalten Anweisungen für unseren Körper, wie er sich vor einem bestimmten Krankheitserreger schützen kann. Im Gegensatz zu einigen anderen Impfstoffen enthalten mRNA-Impfstoffe keine lebenden Viren oder abgeschwächten Krankheitserreger. Sie können die Krankheit nicht verursachen, gegen die sie schützen sollen. Wenn jemand den mRNA-Impfstoff erhält, nehmen die Zellen diese genetischen Botschaften auf. Die menschlichen Zellen verwenden diese Anweisungen, um ein harmloses Spike-Protein herzustellen, das dem Spike-Protein des Krankheitserregers ähnelt, gegen den der Impfstoff schützt (zum Beispiel das Spike-Protein des Coronavirus). BioNTech fokussiert sich auf solche mRNA-Impfstoffe, programmierbare Zelltherapien, zielgerichtete Antikörper, Small-Molecule-Immunmodulatoren (SMIM), Ribologicals und Immunmodulatoren der nächsten Generation. Auf der Website heißt es hierzu, dass der Ansatz zu einer robusten und diversifizierten Produktpipeline in den Bereichen Infektionskrankheiten und Onkologie geführt habe, zu der auch das erste kommerzielle Produkt, COMIRNATY, der COVID-19-Impfstoff, gehört. COMIRNATY ist das erste jemals zugelassene mRNA-Medikament. BioNTechs klinische Pipeline umfasst derzeit mehr als 25 Produktkandidaten in der Onkologie und zur Behandlung von Infektionskrankheiten, darunter fünf randomisierte klinische Phase-2-Studien in der Onkologie. BioNTech arbeitet Seite an Seite mit weltweit renommierten Kooperationspartnern aus der pharmazeutischen Industrie, darunter Genmab, Sanofi, Genentech (ein Unternehmen der Roche Gruppe), Regeneron, Genevant, Fosun Pharma und Pfizer.

