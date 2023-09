EQS-News: ENCAVIS erweitert sein Solar-Portfolio in Spanien mit einem baureifen 28 Megawatt Solarpark in Kastilien und León auf 583 Megawatt

EQS-News: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Expansion/Ankauf

ENCAVIS erweitert sein Solar-Portfolio in Spanien mit einem baureifen 28 Megawatt Solarpark in Kastilien und León auf 583 Megawatt



05.09.2023 / 07:02 CET/CEST

Corporate News

ENCAVIS erweitert sein Solar-Portfolio in Spanien mit einem baureifen 28 Megawatt Solarpark in Kastilien und León auf 583 Megawatt

Hamburg, 5. September 2023 – Der MDAX-notierte Wind- und Solarparkbetreiber Encavis AG (Prime Standard, ISIN: DE0006095003, Börsenkürzel: ECV) hat von der ILOS Projects GmbH einen baureifen 28 Megawatt (MW) Solarpark in Spanien erworben. Nach Fertigstellung wird der Park jährlich über 50 Gigawattstunden (GWh) an Erneuerbarer Energie erzeugen. Der Baubeginn erfolgt in Kürze und der Netzanschluss ist für Ende 2024 geplant. ILOS Projects GmbH ist bereits ein strategischer Entwicklungspartner von Encavis in Italien. Die Partnerschaft hat nun auch in Spanien zu diesem erfolgreichen gemeinsamen Projekt geführt. Mit dem Ausbau der spanischen Erzeugungskapazität in der Region Valladolid (Kastilien und León) im Nordwesten von Spanien kann Encavis nun gezielter spanische Großabnehmer in der Industrie mit grünem Strom beliefern. „Im November 2022 hatten wir in Guillena in Andalusien einen 55 MW Solarpark erworben und vergrößern nun mit diesem Projekt wie geplant unser Solar-Portfolio in Spanien“, begrüßt Mario Schirru, CIO/COO der Encavis AG diese Akquisition. „Wir kommen damit unserem Ziel einen großen Schritt näher, mehrere Solarparks in Spanien zu bündeln, um dann ein attraktives gemeinsames Power Purchase Agreement (PPA) zu unterzeichnen“, so Schirru weiter. Die Encavis AG befindet sich damit weiter erfolgreich auf ihrem Kurs, ihr europäisches Wind- und Solar-Portfolio im Rahmen der Beschleunigten Wachstumsstrategie 2027 auf insgesamt 8 GW Erzeugungs-kapazität bis 2027 auszubauen.



Über ENCAVIS:

Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003; Börsenkürzel: ECV) ist ein im MDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS (Onshore-)Wind- und Solarparks in zwölf Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell mehr als 3,5 Gigawatt (GW), davon rund 2,1 GW durch die Encavis AG, das entspricht einer Einsparung von rund 0,8 Millionen Tonnen CO 2 pro Jahr allein durch die Encavis AG.

Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert. Die auch zum Encavis-Konzern gehörende Stern Energy S.p.A. mit Hauptsitz in Parma, Italien, ist ein spezialisierter Anbieter technischer Dienstleistungen für die europaweite Errichtung, den Betrieb, die Wartung sowie das Revamping und Repowering von Photovoltaikanlagen. ENCAVIS ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "A"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"- Status. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com Über ILOS:

Das Omnes Capital Venture ILOS Projects GmbH, entwickelt Solarparks in Europa, um diese in der Regel nach dem Bau zu betreiben. In seltenen Fällen trennt sich ILOS auch von Projekten, welche mindestens die Baureife erreicht haben. Omnes stellt dazu das Kapital für die Entwicklungsphase bereit, während eine strukturierte Kreditfazilität eines großen Infrastrukturfonds den Bau sowie den Ankauf baureifer Solaranlagen sicherstellt. Ziel ist es, eine bedeutende Pipeline zu entwickeln und ein führender unabhängiger Stromerzeuger (IPP) mit Solarparks in den Kernmärkten Europas zu werden. Weitere Informationen über die ILOS Projects GmbH finden Sie unter www.ilos-energy.com



Kontakte:

Encavis AG

Jörg Peters

Head of Corporate Communications & Investor Relations

Tel.: + 49 (0)40 37 85 62 242

E-Mail: joerg.peters@encavis.com

ILOS Projects GmbH

Thao Vo

Head of Marketing & HR

Tel.: + 49 (0)173 95 94 944

E-Mail: vo@ilos-energy.com

