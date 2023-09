EQS-News: Nemetschek Group stellt neu formiertes Führungsteam für die nächste Wachstumsphase vor

EQS-News: Nemetschek SE / Schlagwort(e): Personalie

Nemetschek Group stellt neu formiertes Führungsteam für die nächste Wachstumsphase vor



05.09.2023 / 09:03 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Corporate News Nemetschek Group stellt neu formiertes Führungsteam für die nächste Wachstumsphase vor Nemetschek gewinnt hochkarätige Industrieexperten mit besonderem Fokus auf strategische Zukunftsthemen

Weitere Stärkung der Innovations- und Technologiekompetenz München, 5. September 2023 – Die Nemetschek Group (ISIN DE 0006452907), ein global führender Softwareanbieter für die digitale Transformation in der Bau- und Medienbranche, hat die Formierung und Stärkung ihres Führungsteams mit Blick auf die nächste Wachstumsphase des Unternehmens erfolgreich abgeschlossen. Dazu wurde ein das Executive Leadership Team (ELT) gestärkt, um noch agiler und schlagkräftiger bei Zukunftsthemen wie künstlicher Intelligenz (KI) und anderen wichtigen strategischen Themen wie kundenorientierte Lösungsangebote und Internationalisierung zu agieren. Neben dem CEO Yves Padrines und der CFO Louise Öfverström gehören dem ELT unter anderem die Chief Division Officers (CDO) der strategischen Segmente des Konzerns an. Usman Shuja wurde zum Chief Division Officer (CDO) der Build & Construct Division der Nemetschek Group ernannt und fungiert zudem als CEO von Bluebeam. Zuletzt leitete er als Vice President und General Manager den Bereich Connected Buildings von Honeywell, einen der größten Softwarebereiche des Konzerns. Ursprünglich kam er als Chief Commercial Officer für Honeywell Connected Enterprise zu Honeywell, wo er für das organische und anorganische Wachstum von Honeywell‘s Softwareportfolio verantwortlich war. Bevor er zu Honeywell kam, arbeitete Shuja für die Boston Consulting Group, IBM und Dell und war Gründungsmitglied von SparkCognition, ein auf künstliche Intelligenz spezialisiertes Softwareunternehmen. Jon Elliott, der bisher als Mitglied des Vorstands der Nemetschek SE die Division Build & Construct leitete und gleichzeitig CEO von Bluebeam war, verlässt nach dem erfolgreichen Start und der wie geplant verlaufenden Umstellung von Bluebeam auf ein SaaS-zentriertes Geschäftsmodell, auf eigenen Wunsch das Unternehmen und verfolgt zukünftig eigene Pläne. Er wird dem Unternehmen in beratender Funktion erhalten bleiben, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Ebenfalls neu in der Nemetschek Group ist Marc Nezet, der zum Chief Strategy Officer (CSO) einschließlich M&A, Venture Investments und strategische Partnerschaften, ernannt wurde. Darüber hinaus ist er als CDO für die Division Operate & Manage verantwortlich und übernimmt damit die Nachfolge von César Flores Rodríguez. Nezet kommt von der Schneider Electric Gruppe, wo er in den letzten 23 Jahren verschiedene leitende Positionen im Management und der Strategie innehatte, darunter die des Senior Vice President Energy Management Software Transformation. In dieser Rolle verantwortete er fünf wichtige strategische Akquisitionen, mit denen sich Schneider Electric als einer der führenden Softwareanbieter im Bereich Gebäude und Infrastruktur positionieren konnte. Zuletzt war er SVP für das Industrial Cloud Platform Ecosystem bei der AVEVA Group. Die Division Planning & Design wird weiterhin von César Flores Rodríguez geleitet. Rodríguez leitet auch wie bisher die neue Business Unit Digital Twin, die eine wichtige Querschnittsfunktion in der Nemetschek Group darstellt. In der Media & Entertainment Division wird die Marke Maxon weiterhin vom CEO David McGavran geleitet, der auch Teil des ELT ist. „Mit der laufenden Umstellung unseres Geschäftsmodells auf Subskription und SaaS, den langfristigen Wachstumstreibern sowie den zahlreichen Innovationen in unserer Branche steht die Nemetschek Group am Beginn einer neuen Wachstumsphase“, erklärt Yves Padrines, CEO der Nemetschek Group. „Ich freue mich sehr, dass wir Usman Shuja und Marc Nezet für die Nemetschek Group gewinnen konnten. Durch die Bildung unseres neuen Executive Leadership Teams schaffen wir für diese Phase ein sehr starkes, international erfahrenes Führungsteam aus anerkannten Branchenexperten, das sich auf wichtige strategische Schwerpunkte wie Technologieführerschaft rund um künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit, kundenorientierte Lösungen und Internationalisierung konzentrieren wird. Im Namen der Nemetschek Group möchte ich Jon Elliott, der in den letzten sechs Jahren eine wesentliche Rolle bei der Entwicklung und dem erheblichen Wachstum unserer Marke Bluebeam und der Build & Construct Division gespielt hat, für seine erfolgreiche Arbeit in der Nemetschek Group danken“, so Yves Padrines weiter. „Ich freue mich, Teil von Nemetschek und dem erfolgreichen Team zu werden, das bereits eine beeindruckende Geschichte und Erfolgsbilanz bei der Entwicklung von Softwarelösungen für die Industrie vorweisen kann“, sagt Usman Shuja, Nemetscheks neuer CDO Build & Construct und CEO von Bluebeam. „Ich bin immer wieder begeistert, wie Innovationen Werte schaffen und welche Auswirkungen sie auf die Industrie haben. Nemetschek bietet eine ideale Plattform, um Innovationen rund um Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit für die sich entwickelnden Bedürfnisse der Bauindustrie weltweit zu schaffen.“ „Nemetschek ist ein führender Player, wenn es darum geht, die digitale Transformation in der gesamten Baubranche voranzutreiben. Ich glaube an die Einzigartigkeit des Konzerns, die es unseren Kunden ermöglicht, KI-Innovationen mit Nachhaltigkeit mittels einer Softwareplattform für den gesamten Lebenszyklus von Gebäuden zu kombinieren“, fügt Marc Nezet, der neue CSO und CDO Operate & Manage von Nemetschek, hinzu. „Ich freue mich darauf, mit einem erstklassigen Team zusammenzuarbeiten und unser innovatives Portfolio weiter zu stärken – organisch und durch Akquisitionen – um damit unsere Kunden bei dem zu unterstützen, was sie am besten können, nämlich eine nachhaltigere Welt zu gestalten.“

Für weitere Informationen zum Unternehmen wenden Sie sich bitte an

Nemetschek Group

Stefanie Zimmermann

Investor Relations

+49 89 540459 250

szimmermann@nemetschek.com Über die Nemetschek Group Die Nemetschek Group ist ein weltweit führender Softwareanbieter für die digitale Transformation der AEC/O- und Medienbranche. Die intelligenten Softwarelösungen decken den gesamten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab und ermöglichen Kreativen, ihre Arbeitsabläufe zu optimieren. Kunden können Gebäude und Infrastrukturen effizienter und nachhaltiger planen, bauen und verwalten sowie digitale Inhalte wie Visualisierungen, Filme und Computerspiele kreativ entwickeln. Der Softwareanbieter treibt Innovationen wie digitale Zwillinge sowie offene Standards (OPEN BIM) und Nachhaltigkeit in der AEC/O-Industrie voran und erweitert sein Portfolio kontinuierlich, u.a. durch Investitionen in Start-ups. Derzeit gestalten mehr als sieben Millionen Anwender die Welt mit den kundenorientierten Lösungen unserer vier Segmente. 1963 von Prof. Georg Nemetschek gegründet, beschäftigt die Nemetschek Group heute weltweit rund 3.600 Experten. Das seit 1999 im MDAX und TecDAX börsennotierte Unternehmen erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von 801,8 Millionen Euro und ein EBITDA von 257,0 Millionen Euro.

05.09.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com