GNW-Adhoc: Novartis ernennt Dr. Patrick Horber zum President, International, da Marie-France Tschudin, President, Innovative Medicines International und Chief Commercial Officer, aus der Geschäftsleitung von Novartis ausscheidet

^* Nach fast sieben Jahren bei Novartis und mehr als vier Jahren als Mitglied

der Geschäftsleitung wird Marie-France Tschudin ihr nächstes Führungskapitel ausserhalb von Novartis beginnen * Dr. Horber wird die nächste Phase des internationalen Wachstums vorantreiben, die kommerzielle Strategie gestalten und die Führungsrolle von Novartis fortsetzen, um für Patientinnen und Patienten auf der ganzen Welt die Medizin neu zu denken Basel, 06. September 2023 - Novartis gab heute bekannt, dass sich Marie-France Tschudin, President, Innovative Medicines International und Chief Commercial Officer, dazu entschieden hat, das Unternehmen zu verlassen. Sie wird mit Wirkung zum 15. September aus der Geschäftsleitung von Novartis ausscheiden, nachdem sie fast sieben Jahre lang kommerzielle Führungsrollen bei Novartis innehatte. Dr. Patrick Horber, derzeit Senior Vice President und President, Immunology, bei AbbVie, wurde zum President, International, ernannt und berichtet an Dr. Vas Narasimhan, CEO von Novartis. Er wird seine Tätigkeit im Laufe des Jahres aufnehmen. Dr. Horber wird Mitglied der Novartis Geschäftsleitung. Mukul Mehta, Chief Financial Officer, International, wird den Bereich vorübergehend leiten, bis Dr. Horber die Rolle übernimmt. «Ich verlasse Novartis mit einem starken Gefühl von Stolz und Zufriedenheit darüber, wie wir unsere Ziele erreicht haben», sagte Marie-France Tschudin. «Meine tiefe Wertschätzung und mein Dank gelten den Kolleginnen und Kollegen von Novartis auf der ganzen Welt für ihr Vertrauen, ihre harte Arbeit und ihren unermüdlichen Einsatz, Patientinnen und Patienten schneller die Behandlungen zu ermöglichen, die sie benötigen». Vas Narasimhan sagte: «Ich danke Marie-France für ihre aussergewöhnliche Führung während ihrer fast sieben Jahre bei Novartis. Sie hat massgeblich dazu beigetragen, unser Geschäftsmodell und die Art und Weise, wie wir Patientinnen und Patienten auf der ganzen Welt mit innovativen Medikamenten versorgen, neu zu denken. Marie-France hat ihre Teams zu bemerkenswertem Wachstum geführt. Der positive Einfluss, den sie auf unser Unternehmen, unsere Mitarbeitenden sowie Patientinnen und Patienten auf der ganzen Welt hatte, wird von langer Dauer sein. Ich wünsche ihr das Allerbeste für ihre persönliche und berufliche Zukunft». «Ich freue mich darauf, Patrick bei Novartis willkommen zu heissen. Er ist eine bewährte Führungspersönlichkeit mit umfassender Erfahrung, um kommerzielle Leistungen auf globaler Ebene zu ermöglichen. Ich bin zuversichtlich, dass er unseren Wachstumskurs vorantreiben wird, während Novartis als voll fokussiertes innovatives Arzneimittelunternehmen das nächste Kapitel fortstetzt.» Patrick Horber sagte: «Als Schweizer Arzt ist es ein Privileg, Novartis beizutreten - einer Säule globaler biomedizinischer Innovation und wissenschaftlichen Fortschritts. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit unseren Teams, um die Medizin für und mit Patientinnen und Patienten auf der ganzen Welt neu zu gestalten.» Dr. Horber hat einen Doktortitel in Medizin der Universität Zürich. Er ist gebürtiger Schweizer mit über 20 Jahren Erfahrung im Biopharmasektor und einem tiefen Verständnis des globalen Pharmamarktes. In seiner letzten Rolle als Senior Vice President und President, Immunology, bei AbbVie war Dr. Horber für deren globalen Immunologie-Bereich verantwortlich und leitete die globale Strategie und die Umsetzung in den USA, einschliesslich der globalen kommerziellen Entwicklung. Vor dieser Tätigkeit hatte er verschiedene Führungs- und Managementpositionen in den USA und Europa inne. Disclaimer Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren beinhalten, die zur Folge haben können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, wie sie in den zukunftsbezogenen Aussagen enthalten oder impliziert sind. Einige der mit diesen Aussagen verbundenen Risiken sind in der englischsprachigen Version dieser Mitteilung und dem jüngsten Dokument ?Form 20-F? der Novartis AG, das bei der ?US Securities and Exchange Commission? hinterlegt wurde, zusammengefasst. Dem Leser wird empfohlen, diese Zusammenfassungen sorgfältig zu lesen. Über Novartis Novartis denkt Medizin neu, um Menschen zu einem besseren und längeren Leben zu verhelfen. Wir stellen hochwertige Arzneimittel bereit, die die grössten Krankheitslasten der Gesellschaft durch Technologieführerschaft in Forschung und Entwicklung und neuartige Zugangskonzepte lindern. Dabei gehören wir regelmässig zu jenen Unternehmen, die weltweit am meisten in Forschung und Entwicklung investieren. Rund 103 000 Menschen aus mehr als 140 Nationen arbeiten zusammen, um die Produkte von Novartis fast 800 Millionen Menschen auf der ganzen Welt zur Verfügung zu stellen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.novartis.com. Novartis ist auf Twitter. 